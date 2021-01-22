Eğitim Bakanı'ndan okulların açıklamasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün alacağı karara göre eğitimin Pazartesi günü ‘online veya yüz yüze’ başlayacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, eğitimin pazartesi günü yüz yüze başlayacak şekilde hazırlıkların yapıldığına dikkat çekti. Amcaoğlu, birinci dönem ve kolej sınavlarının yapılacağını belirterek akademik takvime uygun olarak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Amcaoğlu, vaka görülen yerlerde ise eğitimin nasıl olacağına Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar vereceğine işaret ederek, Lapta ve Alsancak’taki okulların, üst komite kararlarına göre açılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, "Etüdler kapatıldı ancak özel eğitim ve kreşler kapatılmadı. Bu kararları üst komite aldı"dedi.

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22/01/2021 16:17