Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Sınavlar iptal edilmedi
YAYIN TARİHİ:
22/01/2025
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu tür haberlerin kaynağı belli olmayıp, halkımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi açıklamalarını dikkate almasını önemle rica ederiz. Resmi duyurularımız, Bakanlığımızın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır” denildi.
YAYIN TARİHİ: