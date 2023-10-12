“Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı göreve”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Gönyeli’deki Fatih Sultan Mehmet Han isimli yurtta 18 yaş altındaki çocukların aileleri olmadan ikamet ettiği veya eğitim aldığına ilişkin haberlere işaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve çağırdı.

Okulların açılmasıyla birlikte eğitimdeki sorunların görünür olmaya başladığına işaret edilen açıklamada, hafta başında, Gönyeli’deki Fatih Sultan Mehmet Han isimli yurtta 18 yaş altındaki çocukların aileleri olmadan ikamet ettiği veya eğitim aldığına ilişkin haberlere işaret edildi.

“Bahse konu meselede yasa gereği yurtları denetleme yetkisi olan Sosyal Hizmetler Dairesi ise hiçbir açıklama yapmadı” denilen açıklama şöyle sürdü:

“8/1988 sayılı yasaya göre Sosyal Hizmetler Dairesi, özel kuruluşlarca veya hayır kurumlarınca açılacak yurt ve huzurevlerine izin verip onları denetlemekle görevlidir. Ayrıca Anayasa’nın 59. maddesine göre; her türlü öğretim ve eğitim etkinliği devletin gözetim ve denetimi altında yapılabilir. Bu çerçevede eğitim vermek adına kullanılacak bir binanın Eğitim Bakanlığı, özel bir yurdun ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontrolü ve denetimi altında olması gerekir. Ocak ayında KTÖS tarafından, bakanlıklara ve Mağusa Polis Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlara göre Mağusa ve İskele bölgelerinde, son zamanlarda ise Gönyeli ve Gaziveren’de benzer evlerin ve yurtların kullanıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz.

Anayasa başta olmak üzere yerel yasalar ve mevzuatımıza 1996 yılında dâhil edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde ihmal ve istismarı önlemek için devlete sorumluluk ve görevler yüklemektedir. Netice itibariyle K. T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi olarak, ne olduğu belirsiz vakıf ve derneklerce kullanılan binalarda ihmal ve istismar vakaları yaşanmadan gereğinin yapılmasını talep eder, ücretsiz ve erişilebilir etüt merkezlerinin devlet tarafından sağlanması gerektiğini hatırlatırız”