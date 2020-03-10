Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK yetkilileri koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı

   Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) yetkilileri, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplantı düzenledi.

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10/03/2020
HK

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Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK yetkilileri koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı
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   Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) yetkilileri, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplantı düzenledi.

   Yaklaşık yarım saat önce başlayan ve şu anda devam eden toplantıda, ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine, yüksek öğretimde nasıl tedbirler alınacağı görüşülüyor.

Bakanlık ve YÖDAK yetkililerinin kısa süre sonra bir açıklama yapması bekleniyor.


 

10/03/2020 12:30
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TAGS: Eğitim Bakanlığı, yödak, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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