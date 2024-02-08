Eğitim Bakanlığı ile YYK arasında atık toplama iş birliği

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08/02/2024

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Eğitim Bakanlığı ile YYK arasında atık toplama iş birliği

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Milli Eğitim Bakanlığı ile atık toplama projesine imza attıklarını açıkladı.

YYK’dan verilen bilgiye göre, ambalajlı atıklar toplanarak geri dönüşümünün sağlanması amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde toplanacak ambalajlardan değerlendirilmesi sonunda elde edilecek gelirle ihtiyaçlı ilkokullara katkı sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YYK Sosyal İşler Komitesi Başkanı Hüseyin Gürlek’in imza koyduğu protokol çerçevesinde, atık toplama projesi kapsamında, ömrünü doldurmuş tüm ambalajlı atıkların toplanması ve işlenmesi amaçlanıyor.

TAK

08/02/2024 18:47
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