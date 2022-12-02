Eğitim Bakanlığı: Kitaptaki bazı ifadeler ve görseller yaş grubuna uygun değildi

Eğitim Bakanlığı Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından hazırlanan “Regl Kitabım“ın Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtımının reddedilmesi yönündeki iddiaları reddetti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 30 Kasım 2022 ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde yerel bir dijital yayın organında yer alan haberlerle ilgili tarafımızdan açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Kullanıcıları özellikle çizmek isteyenler ki; Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı Daire ve Birimlerin öncelikli görevlerinin pedagojik geliştiricileri (sosyal, psikolojik ve zihinsel eğitimler ve çalıştırma uyum sağlamak) desteklemektir. Bu misyon kimi zaman merkezi uygulamaları yoluyla kimi zaman da Sivil Toplum Örgütleri ve diğer gruplarımızla iş birliği ile yürütmekteyiz.

Bu merkezlerde, okullarımızda yapılacak her türlü etkinlik, Bakanlığımıza bağlı Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde görev yapan, alanda uzman personellerimiz tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından yapılan başvuru sonucunda da hayata geçirilmesi proje de aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Proje içerisinde yer alan kitap, alanda uzman bir pedagog ve bir psikolog tarafından incelenmiş ve kitabın içeriğinde bulunan bazı ifadelerin ve görsellerin, dağıtılmasının sağlanması yaş grubun gelişim düzeyine uygun olmadığını tespit etmiştir.

Uzmanlardan alınan raporun elde edilmesi, Bakanlığımızın, 22 Nisan 2022 tarihinde KISAD’a yönelik yazıda da kitabın içerdiği değişiklikleri basit bir dille içermesi ancak bazı hususların öğrencilerinin gelişiminin kapsamına uygun olmadığı açıklanır.

Bu yaşadıklarımız, söz konusu kitabın içerdiği “cinsel içerik” olduğu ve bundan dolayı “kırmızı” yanıt verdiğimiz tarafımızdan belirtilmiş bir görüş değildir.

Bakanlığımız, her zaman olduğu gibi derslerin pedagojik becerilerinin değerlendirmeleri açısından Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliği içinde projelerde yer almaya devam edecek. Yine her zaman olduğu gibi bu yetiştirme öğrencilerinin gelişimine ve toplumun taşıdığı değere ve hassasiyetlere uygun olarak yaklaşan net bir tavır içinde olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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02/12/2022 12:03