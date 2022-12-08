Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyet RDÜ’yü ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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08/12/2022

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Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyet RDÜ’yü ziyaret ederek incelemelerde bulundu

 KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ve beraberindeki müfettiş heyeti, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) ziyaret etti.

RDÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette RDÜ Mütevelli Heyetin Başkanı Rauf Denktaş, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve ekibiyle de görüşen Çelebi, üniversitenin durumu hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından kampüsü de dolaşan Çelebi ve müfettiş heyeti, üniversitenin yatırımlarını yerinde inceledi.

08/12/2022 16:32
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TAGS: Eğitim Bakanlığı, rdü
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