Eğitim Bakanlığı’ndan, öğrencinin başörtüsünün öğretmenler tarafından zorla çıkarıldığına dair haberlere ilişkin açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı, Anafartalar Lisesi’nde haziran ayında yapılan diploma törenine başörtüsü ile katılmak isteyen bir öğrencinin okuldan kovulduğuna ve örtüsünün öğretmenler tarafından şiddet uygulanarak zorla çıkarıldığına dair haberler nedeniyle açıklama yaptı.

Bakanlık, konuyla ilgili yapılan araştırmada öğrencinin, okul müdürünün bilgisinde ve öğretmenlerin desteğiyle bonesi üzerine kepini takarak törene katıldığının ve şikâyete neden olacak bir olay yaşanmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı Anafartalar Lisesinde haziran ayındaki diploma töreninde yaşandığı söylenen konuyla ilgili bakanlığa bağlı hiçbir daire veya birime şikayette bulunulmadığı belirtildi.

Basında çıkan haberler ve Bakanlığın 22 Ağustos’ta bilgilendirilmesinin ardından konunun Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığının gündemine taşındığının ve araştırılması için iki denetmenin görevlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, araştırma kapsamında okul baş muavini ve öğrenci ile görüşerek yazılı ifadelerine başvurulduğu; okul müdürü ile yazılarda ismi geçen müdür muavini ve öğretmenlere de ulaşılarak yaşananlarla ilgili sözlü ve/veya yazılı bilgi alınarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda, 22 Haziran 2023 tarihinde bir öğrencinin törene başörtüsüyle geldiği; öğrencinin, okul müdürünün bilgisinde ve öğretmenlerin desteğiyle bonesi üzerine kepini takarak törene katıldığı; mutlu ve huzurlu bir şekilde diplomasını alarak bunu fotoğraflarla belgelediği; öğrenci, öğretmenler ve/veya okul idaresi arasında şikâyete neden olacak bir olay yaşanmadığı, öğrencinin ve/veya ailesinin herhangi bir şikâyeti olmadığı; öğrencinin çıkan haberler üzerine basında adı geçen öğretmenlerinden birine ulaşarak sesli mesaj bırakmak suretiyle konuyla ilgisi bulunmadığını, bahsedilen ve/veya başka herhangi bir şekilde öğretmenlerini şikâyet eden bir yazı yazmadığını ifade ettiği; öğrencinin ve/veya velisinin öğretmenlerle ve/veya tören gecesi yaşananlarla ilgili herhangi bir metin yazmadığı ve/veya hiçbir kuruma şikayette bulunmadığı, basında yer alan ve Bakanlığımızın bilgisine getirilen metnin öğrenci tarafından kaleme alınmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Yapılan araştırma ve konuyla ilgili kişilerin sorgulanması neticesinde bahsi geçen okul baş muavini ile ilgili Öğretmenler Yasası 85 (5) a maddesine aykırılık teşkil eden ciddi bulgulara rastlandığının da aktarıldığı açıklamada, baş muavinin denetmenlerle yaptığı görüşmenin ardından gün içinde emekliliğini verdiği ve bu nedenle Öğretmenler Yasası gereği hakkında disiplin kovuşturması açılamayacağı belirtildi. Açıklamada; bulguların polis soruşturmasına tabi olması, gerçeğin açığa çıkarılması ve süreç içerisinde zarar gören öğretmenlerin haklarının korunması amacıyla yasal işlem başlatılması için gerekli şikayetin Polis Genel Müdürlüğüne yapılacağı da aktarıldı.