Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile “Eylül’de yüzyüze eğitim” konusunu görüştü

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitimin gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan yüzyüze devam edilmesi için eğitimin taraflarıyla başlattıkları temaslara devam ediyor. İnisiyatif, dün sabah önce Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından daha sonra da KTOEÖS yetkilileri tarafından kabul edildi.

Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşen ilk görüşmede İnsiyatif temsilcileri, eğitimin önemli bir paydaşı olarak, kendi talep ve beklentilerini bir yazıyla Bakana sundu. Özellikle gelinen süreçte çocukları için ciddi kaygı duyduklarını belirten velilere Bakan Amcaoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. İnisiyatif’in aktardığı bilgiye göre Amcaoğlu, yeni okul inşası için yaptıkları girişimleri, yeni öğretmen istihdam edilmesiyle seyreltilmiş eğitimin de açılabileceğini ve yüzyüze eğitimin Eylül ayında başlayabileceğini belirtti. Konuşmasında, maalesef Sağlık Bakanlığı ile aralarında aşı konusunda görüş farklılığı yaşandığını, bu nedenle de, öğretmenlerin aşılanmasına başlanamadığı için yüzyüze eğitime geçilemediğinin altını çizdi. Sağlık Üst Kurulu’nun da Nisan ayında kesinlikle okulların açılacağına dair bir karar almadığına vurgu yapan Amcaoğlu, şu anda isteseler dahi mevcut PCR kitinin tüm öğrenci ve öğretmenleri tarayacak kadar olmadığını, yaz aylarının gelmesi nedeniyle ülkemizdeki hava şartlarının elverişli olmadığını ve öğretmenlerin yıllık izinlerinin söz konusu olması nedenleriyle; böyle bir adımı atamayacaklarını İnisiyatif yetkililerine samimiyetle aktardı. Bakan açıklamalarında eylül ayında okulları açmaya hazır olduklarını, haziran ayı başına kadar 2021-2022 yılında uygulanacak modelin belirleneceğini, pandemi koşulları nedeniyle müfredatın farklılaşacağını ancak telafinin en ideal şekilde yapılacağına inandığını kaydetti.

Görüşme sonrası İnisiyatif adına Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeyi değerlendiren sözcü Nihat Yılmaz, “Bizler veliler olarak çok kaygılıyız. Eğitim Bakanlığı Eylül’e hazır olduğunu söylüyor; ancak somut kanıtlarını görene kadar kuşkusuz var olan kaygılarımız devam edecektir. Bizler eğitimi sadece akademik boyutuyla değerlendirmiyoruz. Bugüne kadar tartışılan aslında eğitimin öğretim bacağı idi. Bizler, İnisiyatif olarak çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri için de yaşanan sıkıntıların ve sorunların değerlendirilmesini istiyorduk; ancak, buna dair somut bir bulgu göremedik bunun göz önüne alınmasını istiyoruz. Eğitim Bakanlığımızın her türlü duruma hazırlıklı olması, acil durum planlarıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Farklı bir varyantın ortaya çıkması, aşıların bu varyanta cevap vermiyor olması gibi durumlardır bahsettiğimiz. Bunlar varsayım değil, olasılıktır ve bu olasılıklar dünyada bilim uzmanları tarafından dile getirilmektedir”, dedi.

İnisiyatif genel anlamda beş başlıkta başta Eğitim Bakanı Amcaoğlu'na ve hükümete net mesaj verdi. Bunlar:

Haziran sonuna kadar okullar açılmış olması gerekirdi ve bunun yerine dershaneler, yaz okulları ve etüdler açıldı.

Aşı konusuna bu işi kilitlemek doğru bir yaklaşım değildir. Eğitim Bakanlığı aşının olabileceği ve olamayacağı durumlar için alternatifli stratejiler geliştiriyor olması gerekmektedir.

Eylül ayında okulların açılması yetmez, her koşulda açık kalması için gereken koşullar sağlanmalıdır ve bakanlığın bu konuda destek istemesi halinde, İnisiyatif her zaman destek sağlamaya hazırdır.

Veliler alınan kararlarda göz ardı edilmemeli, paydaşlardan biri olarak kabul edilerek, planlama ve karar süreçlerinde katkı sağlamaları önemlidir.

İnisiyatif, başlattığı gözlemci statüsünü koruyacak ve hem velilerin hem de öğrencilerin sesi olabilmek adına süreci işbirliği ve çözüm üretme bakış açısıyla, yakından takip edecektir. Çıkacak yüzyüze eğitim planının yöntemleri değerlendirilerek, İnsiyatif kendi pozisyonunu netleştirecek ve yüzyüze eğitimin gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle kesintiye uğrayacağı tesbit edilirse, daha sert eylemler gerçekleştirecektir.

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28/05/2021 10:18