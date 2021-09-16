Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor

Eğitim Beklemez İnisiyatifi okullarda çıkan vakaların ardından, tüm tarafları sakin olmaya ve gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çağırdı. 2021-2022 eğitim-öğrenim döneminin başlamasının üzerinden henüz daha bir hafta bile geçmemesine rağmen, toplumda adeta bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını ve bu davranış ve tutumların çok ciddi ve tamir edilemez sonuçlara neden olabileceği belirtildi.

İnsiyatif tarafından yapılan açıklamada; sorunların varlığının, kuşkusuz olduğunu, ancak sürekli “okullar patlayacak” kaygısı yaratılmasının hem çocuk ve gençler üzerinde hem de kendisini işine verip, görevini yerine getirmeye çalışan duyarlı eğitim camiasının üzerinde olumsuz etkisinin olduğunun unutulmaması ve benzer tutum ve davranışların kaygıların daha da artmasına neden olacağının farkına varılması gerektiği vurgulandı. Temmuz ayının sonundan bugüne değin, hafta hafta çocuklardaki vaka oranının varlığı gözlemlendiğinde, zaten mevcut vaka sayısının toplam vaka sayısının beşte biri civarında olduğunun görüldüğü, henüz bir hafta bile geçmeden bu oranın sıfırlanmasını beklemenin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

İnisiyatif yetkilileri, “Zaten var olan vaka sayılarının okullar nedeniyle arttığı hissi yaratılmaya çalışılmaktadır. Henüz bir hafta bile tamamlanmadan, hem bazı basın kurum ve kuruluşlarının yaptığı yayınlarla, hem de çeşitli eğitim taraflarının açıklama ve söylemleri ile toplumdaki panik havası ve “okullar kapanacak” algısının pekiştirilmeye çalıştığını görüyoruz. İlgili tarafların kendi kaygıları yüzünden bu şekilde davrandıklarının, niyetlerinin sorunlara dikkat çekmek olduğunun her ne kadar farkında olsak da; bu tutumun bir sonuç üretmeye yaramayacağı aşikardır. İlgili kurum ve kuruluşları sakin olmaya ve sürecin minimum sorunla ilerlemesi için iş birliği ve sağduyu ile katkı koymaya çağırdığımızı bir kez daha yeniliyoruz”, dedi.

Özellikle kalabalık sınıflarda eğitim gören çocukların ve öğretmenlerin korunması için, ivedilikle söz konusu sınıflara öncelik vererek ve ailelerden onam yazısı alınarak, okulda aşılanmaya gidilmesi gerektiğinin de vurgulandığı açıklamada; taraflar, eleştirmek yerine önerilerde bulunmaya davet edildi. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere dayanarak Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nin derlediği hafta hafta vaka oranının şu şekilde olduğu belirtildi:

Açıklamada velilerin sağduyu ile yaklaşması ve oluşturulan kaygı ortamına yenik düşerek, çocukları okula götürmekten asla vazgeçmemesi çağrısında bulunularak açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: “Sevgili veliler, Zaman zaman bazı sınıflar kapanacak, bazı çocuklarımız da bulaşacak; tıpkı şimdi olduğu gibi. Bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Her yerde vaka çıktığı gibi okullarda da çıkacaktır ama çocukları eğitimden mahrum etmenin sonuçları hem onlar hem de toplumumuzun ödeyemeyeceği kadar büyük bir bedeldir. Unutmayın, çocukların sağlıklı gelişimi için en güvenli yer, okuldur!”

Bu habere tepkiniz:



16/09/2021 14:26