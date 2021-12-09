Eğitim Beklemez İnisiyatifi, okullarda çıkan vakalara dikkat çekti…

Eğitim Beklemez İnisiyatifi velileri, son günlerde tırmanışa geçen vaka sayılarına ve mevcut gidişata yönelik bir basın açıklaması yaptı.

İnisiyatif adına konuşan Nihat Yılmaz, Ekim ayı sonunda haftalık aktif vaka sayısının 1200 civarında iken Aralık ayı başında 3000’in üzerine çıkmasını endişe ile takip ettiklerini belirtti.

Yılmaz, “vaka artışının bir nedeni soğuyan havalarla birlikte kapalı mekanlara geçiş olsa da maalesef esas neden; toplum olarak sorumsuzca davranışlarda bulunmamızdır” dedi. Son bir buçuk aylık dönemde, gerçekleştirilen toplu etkinlik ve rahatlığın acı sonuçlarını henüz yaşamaya başlamışken; yaklaşan yeni yıl ve seçim hazırlıkları dolayısı ile önümüzdeki iki aylık sürecin çok daha zorlu geçeceği belirten Yılmaz, “Silkinip kendimize gelmezsek, gidişatın büyük felaketlere yol açma olasılığı bizleri derinden endişelendirmektedir” dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Yaklaşan seçimler dolayısı ile hem görevi pandemiyi yönetmek olan mevcut yöneticilerin, hem de bu işi onlardan daha iyi yapabileceklerini iddia eden çoğu muhalefet partisi yöneticilerinin sokak sokak gezerek insanlarla görüştükleri ve maske mesafe kurallarını gerçek anlamda uygulamadıklarını kendi paylaşımlarından hayretlerle takip etmekteyiz. Geçtiğimiz bir ay içerisinde gerçekleşen genel kurul ve kurultay gibi etkinliklerin etkisi hala devam ederken önümüzdeki haftalarda tüm partiler aday belirlemek amacı ile kendi içlerinde seçimler yaparak üyelerini bir araya getirecektir. Yüzlerce ve hatta binlerce insanın bir araya geleceği bu etkinliklerde ne gibi tedbirler alınması gerektiği ve bu tedbirlerin nasıl denetleneceği hem ilgili partiler hem de Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce açıklanmalıdır. Ayrıca sürecin devamında siyasi partilerin uygulayacakları propaganda çalışmalarının kuralları da bir an önce belirlenmeli ve bu seçim döneminde artık klasik alışılagelmiş yüz yüze ve kitlesel propaganda etkinlikleri yerine günün koşullarına uygun olarak hareket edilmelidir. Bu sorumluluğu ve duyarlılığı göstermeyecek parti ve adaylara da halk gereken mesajı sandıkta vermelidir”.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi Sözcüsü Nihat Yılmaz, yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen, yeni yıl hazırlıklarının devam ettiğini ve bu dönemde yapılacak alışverişlerde, Kasım ayı indirim döneminin aksine, izdihamların yaşanmaması için hem firma sahiplerinin sorumlu davranması hem de denetimi yapacak sorumlu kurumlara yetkililer tarafından maddi kaynak, ekipman veya yetkilerin derhal sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, “Üç ay dişimizi sıksak çatlamayız. Toplum olarak birkaç ay hayatımızın, kendi normalimize göre daha sıkıcı olması, sevdiklerimizi kaybetmemiz veya çocuklarımızın geleceğinin yok olmasından daha değerli değildir. Hayat boyu pişmanlık duymamak için bizler bireyler olarak sorumluluklarımız çerçevesinde hareket etmeli, yöneticilerimiz de gerekli tedbirleri cesurca almalıdır. Bu tüm toplumumuzun sağlığı ve varoluşu için beklentimizdir!”, dedi.

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09/12/2021 19:00