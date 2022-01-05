Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Seyirci kalmaktan vazgeçin

Eğitim Beklemez İnisiyatifi velileri, göz göre göre Covid-19 pandemisinin bulaş hızına pek çok farklı kesimin adeta katkı yaparcasına davrandığını vurgulayarak, özellikle toplu etkinlikler ve seçim çalışmaları için yaratılan kalabalıkların ivedilikle alternatif yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda yetkililere çağrı yaptı. İnisiyatif, özellikle son bir ayda yetki sahiplerinin sadece karar alıp, uygulamada yetersiz kaldıklarının gözler önüne serildiğini, Covid-19 bulaşının artması için adeta her ortamın sağlandığını kaydetti.

Kasım ayı sonundan beri defalarca, gerek siyasi partilere gerekse toplumun hareket halinde olan kesimlerine, “teması azaltalım, bu rahatlığın acı sonuçlarını henüz ödemeye başlamadık” diye çağrı yapan İnisiyatif, “Maalesef her geçen gün durum daha kötüye gidiyor. Vaka sayılarını kontrol edilebilecek seviyede tutabilmek için sadece yetki sahiplerinin değil, tüm toplumun seferberlik ilan etmesi gerekiyor”, dedi. İnisiyatif, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yapmış olduğu; ‘okullarda alınan tedbirlerin üçte birini dışarda almış olsaydık bugün bu vakaları görmezdik, okulların kapanması tüm sektörlerin kapanması anlamına gelir’ açıklamasının gerçekleri birebir yansıttığını, ancak kendisinin de kabinenin bir üyesi olarak maalesef gelinen durumun paydaşı olduğunun hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Son üç aylık veriler incelendiğinde, hiçbir hafta pozitif olan öğrenci yüzdesinin %1’in üzerine çıkmadığını ve okulların toplum ve çocuk sağlığı üzerinde ekstra bir risk yaratmadığını ancak son haftalarda 10-19 yaş arası vaka sayılarında artışın da yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten İnisiyatif yetkilileri, mevcut durumda daha önce alınan önlemlerin ve düzenlemelerin ivedilikle gözden geçirilmesi ve yeni uygulama ve önlemlerin hayata sokulması gerektiğinin altını çizdi. İnisiyatif bu bağlamda KTÖS’ün geçtiğimiz gün yapmış olduğu önerilerin yanında şunların yapılması gerektiğini bildirdi.

“GCE Sınavlarına girecek öğrencilerin temaslı olma riskini azaltmak için online eğitime geçirilmesi, sınıf ve nüfus yoğunlukları da göz önüne alınarak özellikle ortaokul – lise düzeyinde kalabalık sınıfların, sadece vaka yoğunluğu kontrol altına alınana kadar, seyreltilmiş eğitime geçilmesi, ilkokul öğrencilerden de haftada en az bir kere test talep edilmesi, 12 yaş üstü öğrencilerden aşı olmayanların aşılanması, aşı olanların da hatırlatma dozlarının ivedilikle yapılması, 5-12 yaş arası çocukların aşılanması konusunda karar ve icraat üretilmesi, okullarda yapılan taramaların gerekirse özelden hizmet alınarak arttırılması, bir an önce gerek seçim gerekse de diğer nedenlerle gerçekleştirilecek açık veya kapalı ortamlarda belli sayı üzerinde etkinlik yapılmasının yasaklanması artık hayatidir.”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, verilmesi gereken mücadelenin sadece Eğitim veya Sağlık Bakanlığının verebileceği bir mücadele olmadığını, hükümetin önceliği seçime değil, tüm diğer paydaşlarla ülkeyi yönetmeye vermesi gerektiğinin altını çizdi.

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05/01/2022 15:16