Eğitim dünyasının önemli isimleri UKÜ’ de buluştu

Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Kongreleri’nin dokuzuncusu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılışta, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Uluslararası ERPA Genel Koordinatörü ve Balıkesir Üniversites Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer, Ukü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın ve davetli konuşmacı Prof. Dr. Servet Özdemir birer konuşma gerçekleştirdiler.

Açılışta konuşan UKÜ Rektör Prof. Dr. Nadiri, üniversitenin kuruluşu hakkında bilgi vererek, “Bu yıl 25. Yılımızı kutluyoruz. UKÜ genç, dinamik, potansiyeli yüksek olan bir üniversite. KKTC’deki üniversiteler arasında hem fiziki imkanlar hem de akademik program sayısı açısından en köklü üniversitelerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor” ifadesini kullandı. Konuşmasında, UKÜ olarak ERPA’nın uluslararası dokuncuzu eğitim kongresinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu da ifade eden Nadiri, başarılı ve yararlı bir kongre olmasını diledi.

Uluslararası ERPA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fikret Soyer da açılışta, ERPA’nın 2012’de Sakarya’da kamu yararına çalışan bir dernek olarak kurulduğunu ve 2014 yılından itibaren de uluslararası kongreler düzenleme başladıklarını kaydetti. Soyer, birçok farklı ülkede uluslararası nitelikte kongreler gerçekleştirdiklerini kaydederek, “İlk kongremizi İstanbul’da düzenledik. Daha sonra, Atina, Saraybosna, Budapeşte gibi ülkelerde organizasyon yaptıktan sonra bu yıl UKÜ’nün ev sahipliğinde 9. Kongremizi düzenliyoruz” dedi.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın ise açılışta yaptığı konuşmada, böyle bilimsel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni projelerin ve yeni iş birliklerin geliştiği bir kongre olamasını diliyorum” temennisinde bulundu.

Kongre’de davetli konuşmacı olarak yer alan Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Servet Özdemir, “Lider Öğretmen” başlıklı sunumunda, eğitim-öğretim alanında farklı bakış açılarına ihtiyaç olunduğunu, öğretilen konuları tekrar eden değil sorgulayan bireylerin yetişmesi gerektiğini ve çeşitlilik kavramına önem verilmesini belirterek “Öğrencinin bağımsız olması gerekir. Bağımsızlığa izin verilmeyen yerde liderlik gelişemez. Liderlik bir bakış açısıdır, iletişim meselesidir” şeklinde konuştu.

Kongrenin açılış töreni sonrasında, toplamda 127 bildirinin sunulacağı kongre oturumlarına geçildi.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2022 12:09