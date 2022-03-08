Eğitim Üst Kurulu'nda görev değişikliği

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08/03/2022

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Eğitim Üst Kurulu'nda görev değişikliği

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hüseyin Ekmekçi başkanlığındaki Eğitim Üst Kurulu’nda görev değişikliği yaptı. KTFF’den konu ile yapılan açıklama şöyle;

“Eğitim Üst Kurulu’nda "Eğitim Sorumlusu" olarak görev yapan Dr. Serhat Deniz’in bu tarihten itibaren görevine son verilmesine, yerine ise halen Eğitim Üst Kurulu’nda "Altyapı Sorumlusu" olarak görev yapan Hüseyin Aşkın Kınacı’nın "Eğitim ve Altyapı Sorumlusu" olarak atanmasına, ayrıca Eğitim Üst Kurulu’na "Kadın Futbolu Sorumlusu" olarak Simay Kanan’ın atanmasına karar verilmiştir.”

08/03/2022 13:15
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TAGS: Eğitim Üst Kurulu
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