Eğitim ve Çalışma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelecek işçilerin çalışma hayatıyla ilgili tecrübesine ve mesleki eğitim düzeyine bakılacak, yeterli bulunmayan kişilere ön çalışma ve çalışma izini verilmeyecek.

Bu kapsamda bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İş gücünü kayıt altına alma, kaçak iş gücünü önleme ve çalışma hayatındaki nitelikleri artırma amacıyla imzalanan protokol kapsamında adaya ön izinle gelecek kişilerde kurs/eğitim ve çalışma süresiyle ilgili kriter aranacak.

Eğitim/ kursla ilgili “saate”, çalışmayla ilgili “yıla” bakılacak. Söz konusu kriterleri Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik ve Öğretim Dairesi değerlendirecek. Kriterlere uymayan başvurular ön değerlendirme aşamasında reddedilecek. Protokolden önce KKTC’de çalışma izni ile bulunanlardan eğitim saati ve çalışma süresinin yarısı istenecek.

Eğitim Bakanlığı’nda bugün imzalanan protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu imza koydu.

Bakanlıkların bürokratlarının da katıldığı imza töreninde, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkilileri de hazır bulundu.

SUCUOĞLU: “ESAS GAYE KALİTEYİ ARTIRMA…90 FARKLI MESLEKTE SERTİFİKASYON ARANACAK…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, protokolün 4 Kasım’da Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen ve onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı kapsamında hazırlandığını söyledi.

“Esas gaye kaliteyi artırma” diyen Sucuoğlu, bu uygulama sayesinde yurt dışından KKTC’ye gelenlerin hangi sektörde çalışacağını bileceğini dile getirdi.

Bugüne kadar sadece saç bakımı ve güzellikle ilgili kayıtlarda sertifika talep edildiğini belirten Çalışma Bakanı Sucuoğlu, protokol kapsamında artık 90 farklı meslekte sertifikasyon aranacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU:“KKTC’NİN GELECEĞİ BU TİP AÇILIMLARDADIR. BUNLAR OLMAZSA ÜLKEDE KALİTE VE DÜZEN OLMAZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sadece ülke insanın değil yurt dışından gelenlerin de KKTC’nin standartlarına uygun olması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “KKTC’ye çalışmak için gelecek kişilerin ülkeyi ileriye götürecek birikimde olmasını arzu ediyoruz. KKTC’nin geleceği bu tip açılımlardadır. Bunlar olmazsa ülkede kalite ve düzen olmaz” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın imzalanan protokolün destekçisi olduğunu da ifade etti.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan protokolde yer alan eğitim ve çalışma süresi değerlendirme tablosu şöyle:

“0-255 saat arası kurs belgesi ve en az 5 yıl çalışma süresi; 256-511saat kurs belgesi ve en az 4 yıl çalışma süresi; 512-767 saat kurs belgesi ve en az 3 yıl çalışma süresi; 768-1023 saat kurs belgesi ve en az 2 yıl çalışma süresi; 1024 saat ve üstü kurs belgesi ve en az 1 yıl çalışma süresi.”

12/11/2019 18:17