''Eğitim ve çocuklarımız öncelik listesinin en sonuna atıldı''

Mart ayı içerisinde, aşı ve okulların açılmasına yönelik tartışmalar sürerken, bir grup veli; çocuklarımızın mevcut koşullarda gasp edilen eğitim hakkının, ideal koşullarda, sadece “öğretim” bacağı ile değil, “eğitim” bacağını da içerecek şekilde ivedilikle yüz yüze başlatılması için örgütlü bir mücadele başlatmıştı.

Ekranda değil, okulda sloganı ile bir araya gelen veliler, çocuklarının hem bilişsel hem duygusal hem de fiziksel gelişimlerinde karşılaştıkları sorunları günbegün yaşarken, bu alanda özellikle öğrencilerin tümünü kapsayacak şekilde somut adımların atılmaması konusunda yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirmişlerdi. İlk olarak sosyal medya üzerinden bir araya gelen veliler daha sonra bir imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyası kapsamında İnisiyatif şunları dile getirmişti: “Geldiğimiz noktada 1 yıldan fazla bir süredir düzgün bir şekilde yüz yüze eğitim alma hakları gasp edilen 3 yaşından 18 yaşına kadar birkaç jenerasyonu içeren neredeyse bir nesil telafisi zor zararlar görmeye başlamıştır. Bu nedenlerden ötürü dünya genelinde kabul gören kural ve prensipler dışında ön koşulsuz olarak tüm yaş grupları için yüz yüze eğitime başlanmalı ve yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması sorumlu mevkilerde bulunanların birinci önceliği olmalıdır. Kişisel veya zümresel çıkarlar gözeterek bilimsel dayanağı olmayan gerekçelerle buna engel olan herkes telafi edilemez eksiklik ve kayıplarınsorumlusu olacaktır”. İnisiyatif, bilimsel gerçekler ışığında atılabilecek önlemler dizisini

Eğitim Bakanlığı’na sunmak üzere imza toplamaya başlamıştı.Bugün yapılan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu kararlardan sonra, “Eğitim Beklemez İnisiyatifi” bir açıklama yaparak şu sözleri dile getirdi: “Bir kez daha eğitimin ve çocuklarımızın öncelik listesinin en sonuna atıldığını, bir neslin hem bugününe hem de geleceklerinde telafisi imkansız yaralar açılmasının hiçbir “yetkili”nin ne fikrinde ne de zikrinde olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Covid-19 pandemi sürecinin pek çok sektöre önemli ölçüde zarar verdiği gerçeği aşikar; ancak yetkililer ve ilgili paydaşların gündeminde yüz yüze eğitime geçilmesi belli ki yer almıyor, adeta unutuldu ve yok sayılıyor. Özellikle neredeyse açılmamış sektör bırakılmamasına, gece kulüplerinin dahi açılmasına karar verilen böylesi tarihi bir günde, çocukların unutulması kabul edilebilir değildir.”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, bu son kararın ardından çalışmalarına hız verdiklerini, artık yetkililerin adım atmasını bekleme sabrını yitirdiklerini vurguladı. İnisiyatif, sosyal medya üzerinden taleplerini paylaşırken; anayasal bir hak olan ve gasp edilen eğitim hakkının, bir an önce gerekli koşullarda başlatılması için şu çağrıda bulundu: “Sevgili veliler; ekonomik nedenlerle online eğitime hiçbir şekilde erişemeyen, sürekli internet bağlantısına takılan, evde mecburen yalnız bırakılan, sürekli evde kapalı olmaktan hem fiziksel hem psikolojik sağlık sorunları yaşayan, yalnızlaşan, oyun bağımlısı olan, gelecekte değil çocuklarının bu sıkıntılarıyla bugün tek başlarına yüzleşmeye terkedilen veliler, sesimize ses verin! O zaman, belki devlet çocukları evde unuttuğunu hatırlar.”

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, çalışmalarının sadece imza toplamakla kalmayacağını, sürecin farklı eylemlilik halleri ile takipçisi olacaklarını da vurguladılar. İmza kampanyasına ulaşmak ve Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nin eylemlerini takip etmek için: https://www.facebook.com/groups/ekrandadegilsinifta/

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07/05/2021 07:58