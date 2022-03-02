Eğitimci Emiroğlu’ndan önemli açıklamalar

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, üniversitelerde yaşanan kalite sorunu ve baraj puanlarının kalkmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. ‘’Üniversitelerde baraj puanlarının kalkmasının eğitim kalitesine, öyle söylenildiği gibi pek olumsuz etki yapacağını sanmıyorum’’ diyen Emiroğlu, ‘’Çünkü üniversitelerin kaliteli eğitim yapmaları, giriş şeklinden ziyade öncelikle kendi organizasyonlarıyla alakalı olmalıdır’’ dedi.

‘’Sen liseden ne kadar başarılı öğrenci alırsan al, eğitiminde sıkıntı varsa fayda etmez, öğrenciyi sistemsizliğin içerisinde yok edersin’’ diye sözlerine devam eden Talip Emiroğlu, şunları kaydetti;

‘’Diğer taraftan başarısı düşük öğrencinin iyi bir organizasyon içerisinde başarılı olma şansı da vardır. Böyle kazançlar çok değerlidir. Bu güne kadar üniversiteye girişlerde zorluklar çıkarıldı da ne oldu? Eğitim kalitesi her zaman yine tartışıldı. Burada önemli olan üniversitelerin başarı iklimi içerisindeki çağdaş ve adil organizasyonlarıdır. Barajın kalkması girişin kolaylaşması, işini doğru yapan üniversitelerin kalitesini düşürmez.Ama sadece hak edeni mezun etmek kaydıyla. Yani çıkış giriş gibi kolay olmamalıdır.’’

ZARARLI ELEŞTİRİLER

YÖK’ün üniversite baraj puanlarını kaldırması sonrasında bazı eleştirilerin ve yanlış ifadelerin de ortaya atıldığını ifade eden Emiroğlu, ‘’Bu yapıcı olmayan ve ezber bilgilerle yapılan eleştiriler eğitimimize zarardan başka bir şey vermeyecektir’’ diye konuştu.

Bu noktada iki hususun önemli olduğunu ifade eden Emiroğlu, ‘’Birincisi nitelik olarak bakıldığında Türkiye’de 8 milyon üniversite öğrencisi olduğu söylenemez. Buna göre Almanya’da ve Fransa’da bin kişide 40 kişi üniversitede okuyor bizde ise bu sayı 99 kişi yani iki buçuk kat fazla gibi eleştiriler pek gerçeği yansıtmıyor. Bizimle kıyaslanan Almanya’nın 3.3 milyon üniversite öğrencisi var. Evet binde kırk oranı doğru. Ancak şu gözden kaçmasın ki Almanya’da bizdeki gibi iki yıllık üniversite yok’’ dedi.

‘’Yani bizdeki meslek yüksekokulları onlarda üniversite öncesi ve ayrı bir süreç. Zaten ekonomik başarıları da buralara dayanıyor’’ şeklinde açıklamalarına devam eden Emiroğlu, sözlerini şöyle ifade etti;

İKİ ÖNEMLİ HUSUSA DİKKAT

’Bu 3.3 milyon öğrenci lisans ve üstüdür. Elbette Fransa ve diğer AB ülkelerinde de benzer durum vardır. Gelelim bize şu 8 milyon öğrenci nerde bir görelim; 2020 verilerine göre 3 milyondan fazlası iki yıllık önlisans öğrencisidir. Onları bu hesaba katmak adil olmaz.

Kalanın 4,5 milyonu lisans öğrencimizdir. Yine de Almanya’dan bir buçuk kat fazlayız demeyin durun. Çünkü örgün eğitimde ancak 2,4 milyon lisans öğrencimiz var.

Gerisi açık öğretim ve uzaktan öğretimde. Buralardaki öğretimi Almanya’nın neresine koyacağımızı başka zaman konuşalım. Kalan 300 bin yüksek lisans öğrencisini de buna eklersek AB ile mukayese edeceğimiz sayı gerçekte 2,7 milyon öğrencidir.’’

Konuda ikinci hususa da işaret eden Emiroğlu sözlerini şöyle tamamladı; ‘’ Almanya, Fransa ya da AB’nin üniversite çağındaki nüfusu, (yani 17-25 yaş aralığı) genel nüfusun yüzde 10’una tekabül ediyor. Bu oran bizde ise yüzde 16’dır. Yani senin üniversite çağında genç nüfusun onların bir buçuk katından fazladır. O zaman bu orana göre onlarda binde 40 olan üniversite öğrenci sayısı bizde zaten 60’ın üzerinde olması lazım. Sayılarla dolu bir yazı oldu toparlıyorum. Gerek nitelik açısından bakıldığında gerekse üniversite çağındaki nüfus karşılaştırıldığında AB ile aramızda sanıldığı gibi orantısızlık görülmüyor. Ama şu var ki üniversite çağındaki nüfusumuzu maalesef yeterince doğru yönlendiremiyoruz. Bunu konuşabiliriz.’’

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02/03/2022 14:01