Eğitimci Müfide Akalın belgeseli KTÖS’te gösterildi

Eğitimci Müfide Akalın’ın hayatını konu alan belgesel, Cuma akşamı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gösterildi.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından “hayatımıza değer katan kadınlarımız” serisinin 23. belgeseli olan ülkemizin eğitim-öğretim camiasına ve sendikal yaşama çok uzun yıllar hizmet vermiş Müfide Akalın’ın belgeselini kendisi, ailesi ve sevenleri izledi.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, KÖDER’in Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD.(KTÖK) ile yaptığı iş birliği sonucunda çekilen belgeselin gösterim etkinliğinde konuşmalar yapıldı.

Dernek üyesi de olan seramik sanatçısı Fatma Özok tarafından Müfide Akalın’a özel olarak hazırlanan seramik plaket takdim edildi ve ardından belgesel gösterimi yapıldı.

Fatma Coşar’ın sunduğu gecede Hasan Kahvecioğlu moderatörlüğünde Hasan Hastürer ve Ahmet Derya da Müfide Akalın’ı ve dönemin atmosferini anlatan bir sohbet sundu.

Belgeselde, KTÖS’ün kuruluş aşamalarında görev alan birkaç kadından birisi olan ve öncü kişiliği ile mücadelenin ön saflarında yer aldığı, toplumsal olaylara duyarlı olduğu belirtilen ev idaresi öğretmeni Müfide Akalın’ın saygın ve örnek yaşam hikayesi belgeselle ilk kez toplumla paylaşıldı.

Ekingen

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen yaptığı konuşmada, belgeselin hayata geçmesinde katkıları olan KTÖS ve KTÖK’e, çekim sırasında gönüllü katkı koyan konuşmacılar ve KÖDER yapım ekibine teşekkür etti.

Ekingen, gösterime katılan tüm duyarlı izleyicilere de saygı ve sevgilerini iletti.

Ekingen, “Büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde çalışmalarımı sürdürüyoruz ve hayatımıza değer katan kadınların gelecek kuşaklara aktarılması ve bir nevi görsel toplumsal bellek niteliği de taşıyan belgesel üretimlerine aralıksız olarak devam ediyoruz. Yıl içinde çok değerli kadınlarımızın belgeselleri ve 3. kitabı topluma sunduk, 4. kitabın sergisinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz.” dedi.

4. yaşını kutlayan KÖDER’in toplumdan ve projelerini değerli bulan banka, yerel yönetimler, sendikalar, birlikler gibi çeşitli çevrelerden her geçen gün daha da fazla destek almaya başladığını kaydeden Ekingen, böylece daha fazla hayata değer katan kadının belgesel ve kitaplarla gelecek kuşaklara aktarılabileceğini vurguladı.

Müfide Akalın’ın toplumda ve özellikle eğitim camiasında ve sendikal harekette öncü bir eğitimci kişilik olduğuna işaret eden KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, “Toplumsal hafızamızın güçlü olması ve bunun genç kuşaklara aktarılması çok önemli. Duruşu, tavrı, ürettikleri, kavgası, sevgisi ve mücadelesiyle, değer yargıları ve taşıdığı erdemler ile toplumumuzda örnek bir kadın nefer. Toplumsal hafızamız için önemli bir çalışmayı hayata geçirdik.” diye konuştu.

Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise Müfide Akalın’ın bir eğitim neferi olarak, sesini duyurmanın zor olduğu zamanlarda dahi cesaretle mücadele ettiğini ve sendikanın kurulması için ön saflarda yer aldığını vurguladı.

Maviş, Müfide Hanım’ın ve o dönemin kadın öğretmenlerinin hikayesinin sadece geçmişin bir parçası olmadığını, bugün hâlâ devam eden bir mücadelenin simgesi olduğunu belirtti. Maviş ayrıca, sendikanın kuruluşunda emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını ifade etti.

Maviş, kadın öğretmenlerin sendikal hareketlerin kök salmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, bu mücadelenin genç kuşaklara aktarılmasında KÖDER ile iş birliği içinde sorumluluk taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Akalın

Belgeselinin gösterildiği gecede bir konuşma yapan eğitimci Müfide Akalın ise “Bu belgesel benim için, evlatlarım, torunların hatta toplum için çok kıymetlidir. Tüm katkı koyanlara teşekkür ederim. KÖDER’e de başarılar ve daha nice belgeseller dilerim.” dedi.