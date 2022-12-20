Eğitimci, sporcu ve eski mücahit Fikri Karayel

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Türk Mukavemet Teşkilatı Baf Örgütü’nü kuran Fikri Karayel, eğitimci ve sporcu kişiliğiyle tanınıyor.

Fikri Karayel, 24 Kasım 1921’de Limasol’un Yalova (Piskobu) köyünde doğdu. İlkokul tahsilini Yalova’da yaptıktan sonra orta ve lise tahsilini Lefkoşa’da tamamladı.

Güzelyurt’ta Öğretmen Koleji’ni bitiren Karayel, güreş ve atletizm çalışmalarında da başarılıydı. Koşularda çok süratli olduğu için öğretmenleri kendisine “Karayel” soyadını verdi. O günden sonra Fikri Karayel olarak çağırıldı.

Öğretmenliğe Kasaba’da başlayan Karayel, sırasıyla Lefke, Baf Kasabası ve köylerinde, Küçük Kaymaklı, Akıncılar, Lefkoşa, Yalova ve Bostancı’da öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptı.

Karayel, 1951 yılında Kıbrıs’ta ilk defa çocuklara ve halkımıza özgü “Resimli Kıbrıs Tarihi” ve “Kıbrıs Coğrafyası’nı” yazdı.

1958 yılında Gazi Baf’ta dört arkadaşıyla “Türk Mukavemet Teşkilatı Baf Örgütü”nü kuran Karayel, Baf’ta ve köylerinde birçok çalışmalarda bulundu.

Karayel, 1960 yılında Ankara’da yakın boğuşma ve silah eğitimi gördü, adaya döndükten sonra birçok köy ve kasabalarda gençlere eğitim yaptırdı.

1963-1968 yılları arasında Akıncılar’da bölük komutanı olarak çalışan ve fiilen çarpışmalara katılan Karayel, 1974 yılına kadar da “Kıbrıs Türk Eski Mücahitler Cemiyeti” başkanı olarak görev yaptı.

Mesleğinin son yıllarında köyünde çalışıp, oraya yerleşmeye karar veren Karayel, güneyde bulunan Yalova’ya yerleşti. 1974 Barış Harekâtı’nda İngiliz Üslerindeki göçmenlerin her türlü sorunlarıyla ilgilenen Karayel, diğer arkadaşlarıyla göçmenlerin kuzeye nakli ve yerleşmesi için büyük gayret gösterdi. Sonra köylüleri ile beraber, şimdiki Bostancı köyüne yerleşti.

Meslek hayatına ek olarak milletine faydalı olabilmek için elinden gelen her şeyi yapan Karayel, okulda eğitimci, sporda lider, kahvede halkçı, kooperatiflerde öncü, bahçede işçi, ideal bir aile reisi, milliyetçilikte üstüne olmayan, Atatürkçü bir kişi idi.

Geceyi gündüze katarak toplum yararına çalışan, kıdemli öğretmen ve eski mücahit Fikri Karayel, 27 Haziran 1978 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

1978 yılında Bostancı İlkokulu’nun ismi, Fikri Karayel İlkokulu olarak değiştirildi. Karayel adına atletizm yarışmaları düzenlendi.

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20/12/2022 17:21