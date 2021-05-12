''Eğitimde ciddi hatalar yapıldı, yüz yüze eğitime geçilmeliydi''

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemi tedbirleri adı altında eğitim alanında yanlışlar yapıldığını, yüz yüze eğitime geçilecek şartlar varken bunun yapılmadığını ve ilköğretim ve orta eğitimde ciddi kayıplar yaşandığını vurguladı.

Çocukların evde ve tabletten eğitim almasının hem eğitim kayıpları yarattığına, hem çocukların sosyalleşmesini engellediğine hem de sağlık sorunları yaşamalarına yol açtığına dikkat çeken Rogers, küçük çocukların dışarı çıkmadığından dolayı gelişmelerinde bozukluklar olabileceğini, uzmanların bu durumun okul öncesinde otizm gibi sıkıntılara neden olabileceğini söylediğini kaydetti.

Rogers, eve kapatılan çocukların uyku ve obezite sorunları yaşadığını, ailesi çalışan çocuklar evde kilitli kaldığını söyledi.

Dünyada 150 ülkenin tam kapandığına ancak 100 ülkenin yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Rogers, “Ortadoğu, Güney Amerika ülkeleri ve biz yüz yüze eğitime geçemedik” dedi.

Öğretmenlerin endişe etmesine gerek olmadığını belirten Rogers, “Test yapıp önlem alarak okulların açılmasında sıkıntı olmaz. Okullar bir an evvel açılmalı bu sene olmazsa eylülde mutlaka açılmalı” dedi.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hareketlilik olmayınca esnafın işleri düştü”

Rogers, 15 aydır iş insanlarının, esnafın ve turizmcilerin sıkıntı içinde olduğuna dikkat çekerek, “Güneyden geçişler ve yurt dışından gelenlerden dolayı hareketlilik esnafa yarardı. Kapıların kapalı olması gelirin önünü kesiyor. Euro ile TL arasında fark var. Güney’den eczane, benzin ve markete gelenlerden dolayı hareketlilik oluyordu. Kısıtlamalarla önü kesildi” dedi.

“Günübirlik gelenlerde risk düşük”

Güneyden geçişlerin günübirlik olduğuna işaret eden Rogers, “Güneyden gelenler alışveriş yapar. Minimal bir risk. Vaka sayısı yüksek ancak güneyde ciddi test yapılıyor, bu nedenle başka ülkelerle karşılaştırdığında risk küçük. Testler yaparak ve diğer kurallara uyularak kapıların açılması, esnafa ciddi katkıda bulunur” dedi.

“Geçişler başlarsa esnafa katkı olur”

İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyesi olduğunu anımsatan Rogers, “Güney kapanmadan önce son toplantıda kapıların açılması için Rumlar öneri yapmıştı. Güney 10 Mayısta açıldı. Havaların ısınmasıyla vaka ve yatışlarda azalma var. Açılım olursa esnafa ciddi katkı olur. Güneye iş, sağlık ve eğitim nedeniyle geçilebiliyor. Karşılıklı olarak günübirlik geçişler testlerle olmalıdır” diye konuştu.

“Üst kurulun kararlarında tutarsızlıklar var”

Kararları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin değil hükümetin aldığını düşündüğünü ifade eden Rogers, “Gece kulüpleri yakın temas içerir, bu nedenle üst kurulun açılmasını isteyeceğini zannetmiyorum. Üst kurulun aldığı kararlarda tutarsızlıklar oluyor. Bazı yerlerde esneklik var, bazı yerlerde tutucu davranılıyor. Kafe ve barlar kalabalıkta iş yapıyor ancak müzisyenlere izin verilmiyor. Bu konuda daha tutarlı olunmalı. Hükümet direkli duruş sergilemeli” dedi.

“Belediyeler de ağırlığını koymalı”

Belediyelerin denetleme ve ceza yazma yetkileri olduğundan bahseden Rogers, “Kesilen cezaların paraları belediyelere gidiyor. Sağlık Bakanlığı belediyelerle yakın temas içinde olmalı. Herkes sürdürülebilir bir açılım ister. Kurallara uygun davranılmazsa kapanma olur. 3’üncü kapanmayı kaldıramayız. Belediyeler de ağırlığını koymalı” diye konuştu.

“Diskolarda PCR testi veya farklı şartlar konulabilir”

Yazda şu an kapalı olan yerlerin açılması için ekstra önlemlerin de gerekebileceğine dikkat çeken Rogers, “Kalabalık ortamlarda diskolarda PCR testi veya farklı şartlar konulabilir. Yazda turistler gelecek ve açık havada zaman geçirilecek. Konulan kurallara vatandaşın uyacağını düşünüyorum” dedi.

“Hükümetin bir ortağı pandemiye inanmadı”

En üst düzeyde ülkeyi yönetenler kurallara uymazsa ve halka iyi anlatamazsa, halkta lakayt davranışların olacağına işaret eden Rogers, “Hükümetin bir ortağı pandemiye inanmadığı gösteren ve PCR testlerini sorgulayan açıklamalar yapmıştı” ifadelerini kullandı.

“Devlet her bireyi takip edemez”

Karantinada olması gerekirken geçen gün bileklikle markette görülen vatandaş hakkında konuşan Rogers, “Her şey devletten beklenmemeli ve toplum da kurallara uymalı. Devlet her bireyi takip edemez. Pandeminin başından beri ev karantinasını konuşuruz. Sağlık Bakanlığının denetlemede sorun yaşadığını ve özelden destek aldığını görüyoruz” diye konuştu.

“Karantina bileklikleri yaygınlaştırılmalı”

Karantina bilekliği hakkında konuşan Rogers, “Otellerde bileklik uygulaması var. İnşaatlarda çalışanlarda ve ev satın almak için işlemlerini bekleyen kişilerde de kullanılabilir. Büyük sitelerde ve işyerlerinde kullanılabilir. Pandemiyle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ülkeye ve devlet bütçesine gelir getirecek açılımlar yapılmalı” dedi.

“Dışarı çıkmayan çocuklarda sorun yaşanıyor”

Eğitim alanında ciddi yanlışlar yapıldığından bahseden Rogers, “Çocukların evde ve tabletten eğitim alması sorunları da beraber getirir. Küçük çocuklar dışarı çıkmadığından dolayı gelişmelerinde bozukluklar olabilir. Uzmanlar okul öncesinde otizm gibi sıkıntılara neden olabilir diyor. Çocuklar uyku ve obezite sorunları yaşıyor. Ailesi çalışan çocuklar evde kilitli kalıyor” diye konuştu.

“Özeldekiler okula gitti ancak devlettekiler okula gitmedi”

Yüz yüze eğitimin başlamamasından yakınan Rogers, “Okul öncesi eğitimde özeldekiler okula gitti ancak devlettekiler okula gitmedi. 4-6 yaş arası çocukların uzaktan eğitim alması mümkün değil. Annelerin de iş gücünden koparılması demektir. Devlet kendi koyduğu kurala uymuyor. Fırsat eşitsizliği yaratıyor. Parası olmayan eğitim alamıyor” ifadelerini kullandı.

“Ergenlerin kaygı, depresyon ve yeme bozukluğu var”

Ergenlik çağındakilerin de kaygı, depresyon ve yeme bozuklukları yaşadığından bahseden Rogers, “Karanlık bir odada tablete bakan gençlerden bahsediyoruz. Mecliste sıkıntıları anlattım Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu topu üst kurula attı”şeklinde konuştu.

“Yüz yüze eğitime geçemedik”

Dünyada 150 ülkenin tam kapandığına ancak bu ülkelerden 100’ünün yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Rogers, “50 ülke yarı zamanlı eğitime başladı. Ortadoğu, Güney Amerika ülkeleri ve biz yüz yüze eğitime geçemedik” dedi.

“Öğretmenlerin endişe etmesine gerek yok”

Okulların açılmasına aşılamanın engel olarak gösterildiğine dikkat çeken Rogers, şöyle konuştu:

“Eğitim dışında hayat devam ediyor. Eğitimcilere birçok ülkede öncelik verilmedi, sırası gelince aşı oldu. En çok bulaş 20- 30 yaşlarda yoğun bakım ve ölümler 40-60 yaş üzerinde oldu. Aşılama 65 yaş üzerinden başladı ve 40 yaşına kadar düştü. Aşı gerekçe olarak gösterilemez. Herkes aşıya erişebilir. 40 yaş altında ölüm riski yok. Öğretmenlerin endişe etmesine gerek yok. Test yapıp önlem alarak okulların açılmasında sıkıntı olmaz. Okullar bir an evvel açılmalı bu sene olmazsa eylülde mutlaka açılmalı…”

Bu habere tepkiniz:



12/05/2021 13:03