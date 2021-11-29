Eğitime giden gençler ülkeye dönmüyor, pek çoğu da göç planı yapıyor? Umurunuzda mı?

Gençler, yetişkinlerinin kendilerine sunmak istediği KKTC geleceğini beğenmiyor, umutsuz görüyor…

Geleceği aydınlık görmeyen gençler her geçen gün artıyor…

Yenidüzen Gazetesi’nin geçen pazar günkü manşetinde herkesi çok üzmesi gereken “Gençliğin aklında göç var” başlıklı bir haber vardı…

Geleceğe kaygıyla bakan gençler, gazetenin muhabiri Derya Ulubatlı’ya; “Bu ülke hayallerimizi sınırlıyor” diye konuştu.

İnsanın doğup büyüdüğü, atalarının emek, mücadele koyduğu, köklerinin orada olduğu ülkesinden umudunu kesmesi kadar kötü bir şey olabilir mi?

Oluyor işte… Gençler yaratılan kötü düzenden, sistemsizlikten, adaletsizlikten, fırsat eşitliğinin olmamasından, dünyadan kopuk küçük çıkar grupçuklarının paylaşım kavgasından, önünü açacak fırsatları göremiyor olmasından, her geçen gün fakirleşmekten, imkânsızlıklardan şikâyetçi…

Haksız mı gençler? Şöyle dönüp de yaşadıklarımıza bakar mısınız? Biz memnun muyuz bu kokuşmuş düzenden ki gençlerimiz memnun olsun?

Röportaj yapılan gençlerden birisi; “Artık bu ülkede geleceğimiz olacağına inanmıyorum” diyor.

Bir başkası, “Bu ülkede benim çalışmak istediğim alanda bir gelecek yok, hedefleriniz yüksekse, Kıbrıs biraz sınırlı kalıyor” diye konuşuyor.

Bir başka genç, “Ülkenin ekonomik durumu şu an için çok kötü ve bu durum bizim geleceğimizi de tehlikeye sokuyor, benim hayallerim çoğunlukla yurt dışına yönelik” diye görüş belirtiyor.

Bir diğeri, “İleride mutlaka yurt dışında okumak ve yaşamak istiyorum, çünkü gerçekleştirmek istediğim hayallerimi burada yapmamın imkânı yok” diyor.

Bir genç, “Dövizin geldiği durumda benim bir günlük harçlığım bir pounda denk geliyor, İngiltere’ye gitmek istiyorum, Kıbrıs her yönden çok sınırlı” diye konuşuyor.

Bir gencimiz şu an hem ekonomik hem de yönetim açısından Kıbrıs’ta yaşamanın zor olduğunu belirtiyor.

Bir başka genç evladımız; “Kıbrıs’ı çok seviyorum ama ülke bu aralar ne yazık ki çökmüş durumda, bu ülkede yaşamak için artık bir motivasyon bulamıyoruz, bu yüzden planlarım yurt dışı üzerine kurulu” diyor.

Gazeteye konuşan bir genç, artık kesinlikle Kıbrıs’ta kalınabileceğini düşünmediğini vurguladı.

Bir genç kız ise; artık bu ülkede her şeyin çok değiştiğini, kültür anlamında da yurt dışında daha çok gelişeceğine inandığını kaydetti…

Sevgili yetişkinler, siyasiler, devlet yöneticileri; gördünüz mü gençlerimiz yarattınız bu düzene nasıl bakıyor?

Gençler, bu ülkenin yaşanmaz hale getirildiğinin farkında…

Onların hayalleri var, dünyadan kopuk bu ülkenin bozuk düzenine, dar alanına sıkışmak ve bu hayallerden vazgeçmek istemiyorlar.

Gençler, hak edenin değil de torpili olanın bir şey elde edebildiği bir ülkede bu bozuk düzenin bir parçası olarak yaşama planı yapmıyorlar…

Kendilerinden yaşça biraz büyük gençlerin işsiz kaldığına, üniversite mezunu gençlerin Euro kazanabilmek uğruna Güney Kıbrıs’ta, aldığı eğitimle hiç ilgisi olmayan en ağır işlerde çalıştığını görüyorlar.

Gençlerimiz; ülke yöneticilerinin, bazı siyasilerin; “düşünen, sorgulayan, eleştiren” gençlik değil de apolitik, dünyadan bir haber gençler arzuladığının farkındadırlar ve bundan rahatsızdırlar.

Gençler kendilerine sunulmak istenen sahte düzeni istemiyor, hayal ettiklerine ulaşmayı arzu ediyor.

Genç neslin hayallerine perde koymaya, “fazlasını isteme, bununla yetin, bu rezilliğin bir parçası ol” demeye kimsenin hakkı yok.

Gençler, sınırlarımızın ilerisinde, denizin ötesinde farklı bir dünya olduğunu görüyor ve onu talep ediyor, bu aşamada bu ülkede onlara bunları verecek bir anlayış ve düzen olmadığını görerek, göçü düşünüyor, eğitim göreceği ülkede kalmayı planlıyor.

Yurt dışında eğitim görüp de ülkeye dönmeyen diğer gençleri örnek alıyor üniversite adayı gençlerimiz.

Ülke yöneticileri, kendi küçük siyasi dünyasını kuran ve bunun partizanlıktan öte bir şey olduğunu göremeyen bazı siyasiler, bu haberi gördüğünde, okuduğunda üzülmüyor mu?

“Biz nerede hata yapıyoruz?” ya da “Biz hatalıyız, böyle yapmamalıyız” diyorlar mı?

Ya da umurlarında mı gençlerimizin göçü düşünmesi, genç beyinlerin bu ülkede gelecek göremediğinden rahatsız oluyorlar mı?

Bazı ülke yöneticilerinin ve bazı siyasilerin çocukları bile göç etti, bu ülkede yaşamıyor, kendi çocuklarını ikna edemeyenler, bu ülke insanına nasıl gelecek sunacak?

Hiç rahatsız olmadan yaptıkları vatandaşlıklarla gidip de gelmeyen gençlerimizin yerini doldurduklarını mı sanıyorlar?

Bunca yıl Kıbrıs Türkünün verdiği mücadelenin karşılığı bu muydu? Gençleri, çocukları için bir düzen kuramayanlara, onların hayallerini gerçekleştireceği bir ülke yaratamayanlara yazıklar olsun.

Ne acı ki halen bunları göremeyen, görmek istemeyen yöneticilerle ve bazı siyasilerin saçmalamalarını dinlemekle, izlemekle geçiyor günlerimiz boşu boşuna; gençlerimiz göç yollarına düşerken ya da göçü planlarken…

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29/11/2021 18:57