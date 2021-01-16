Eğlence masasında yolsuzluk itirafı

Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis’in yıllar önce dönemin Yunan Başbakanı Çipras’a bir eğlence masasında yabancılara para karşılığı AB pasaportu verilmesiyle ilgili itirafta bulunduğu ortaya çıktı. Rum lider, “300 milyon Euro geldi, uçakla Şeyseller’e yolladım” dedi. Bunu yazan Rum gazeteci ise istifa etmek zorunda kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Nikos Anastasiadis’in yabancılara para karşılığı AB pasaportu verilmesiyle ilgili itiraflarıyla çalkalanıyor.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Anastasiadis’in itirafı Yunan Kathemerini gazetesinin Rum yönetiminde yayınlanan Kıbrıs versiyonunun yayın yönetmeni Andreas Paraskos’un hafta sonu yayınlanan yazısıyla ortaya çıktı. Paraskos yazısında Rum liderin garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı İsviçre’de 2017’deki Kıbrıs Konferası’nda anlaşmaya yanaşmadığını ve yakın çevresine konfederasyon ya da iki devletli ‘kadife ayrılıktan’ bahsettiğini belirtti.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

Anastasiadis’in “Altın yumurtlayan tavuk” diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, ‘Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon Euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazdı. Anastasiadis’in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis’in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.

GAZETEDEN DÜZELTME

Yazının Rum Kesimi’nde yankılanması üzerine pazartesi günü Paraskos’a gazete yönetimi “Anastasiadis’in eğlence masasındaki sözleri konusunda kaynak ya da deliliniz var mı” diye sordu. “Duyum aldım” yanıtı üzerine, Paraskos’tan düzeltme yayınlamasını istedi, ancak ret cevabı aldı. Gazete yönetimi, önceki gün Paraskos’a haber vermeden Paraskos imzalı düzeltme yayınladı. Düzeltmede, “Yazdıklarımın eğlence masası bölümü, belgeye dayalı değil, duyumlara (dedikodu) dayalı ve sehven yayınlanmıştır” denildi.

GAZETECİ İSTİFA ETTİ

Düzeltmeyi gören Andreas Paraskos, Rum lider Nikos Anastasiadis’in gazete patronunu arayarak dava açma tehdidinde bulunduğunu belirtti ve yaşadıklarını anlatan 3 sayfalık mektupla istifa etti.

Kathimerini’deki gelişmeler, Rum yönetiminde siyaset, medya ve sendikaların tepkisini çekti. Rum lider Anastasiadis, yazılı bir açıklama yaparak Paraskos’un istifa sürecine etkisi olmadığını ve gazetecinin iftira attığını öne sürdü.

ALTIN PASAPORT SKANDALI NEDİR?

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor.

Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar Euro’luk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı.

Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar Euro’luk doğrudan yatırım aldı.

Rum yasalarına göre, 2 milyon Euro’luk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor.

Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.

El Cezire televizyonu geçen yıl siyasilerin nasıl para karşılığı pasaport dağıttığına dair görüntüler yayınlamıştı, Rum lideri Anastasiadis ise kendisiyle ilgili bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa istifa edeceğini açıklamıştı.

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16/01/2021 08:54