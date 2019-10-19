Eğlence mekanı önünde kavga ettiler

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânı önünde kavga eden ve orada park halinde bulunan bir aracı hasara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Mehmet Şükrü Yazar, Muhammet Hamidanoğlu, Velet Yücel, Fatih Acar ve Selahattin Acar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Mehmet Şükrü Yazar, Muhammet Hamidanoğlu, Velet Yücel, Fatih Acar ve Selahattin Acar’ın bir taraf olup diğer taraf olan Lefkoşa'da sakin Yusuf KAYA, Atıf ALBAYRAK ve Can Kaya’ya ile 13 Ekim 2019 tarihinde saat 03.30 'da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Osman Paşa Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının ön kısmında aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak bir kavgada yer aldıklarını söyledi. Polis olay gecesi polisin olay yerine gelmesi üzerine söz konusu kavganın son bulduğunu ve şikâyetçi bulunmaması üzerine konunun soruşturmasının ileri görülmediğini aktardı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç ancak meselenin 16 Ekim tarihinde müşteki Can Kaya’nın polise gelip aracının olay gecesi hasara uğratıldığını polise şikâyet etmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi. Polis yapılan kamera görüntüsü incelemesinde söz konusu araca hasar verdikleri tespit edilen zanlıların derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Polis kavga esnasında huzurda bulunan zanlıların söz konusu yerde park halinde bulunan Can Kaya'ya ait GZ 047 plakalı araca kasten ve kanunsuz olarak tekme atmak suretiyle kasti hasara uğrattıklarının tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili soruşturmanın halan devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayla kamera görüntülerinde kullanıldığı tespit edilen tecavüzkâr aletlerinde görüldüğünü onlarında halan tespit edilemediğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

19/10/2019 12:56