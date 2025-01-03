Eğlence Mekanı Önünde Silah Tehdidi: Sekiz Kişi Tutuklandı

Girne’de bir eğlence mekânı önünde çıkan tartışmada güvenlik görevlilerine silah doğrultan H.Ö. (E-25) ve yedi arkadaşı tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 04.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanına alınmayan bir grup ile güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma yaşandı. Grupta bulunan H.Ö. (25), tasarrufunda bulundurduğu tabancayı araç içerisinden havaya kaldırarak ateş etmek niyetiyle doğrulttu ve güvenlik görevlilerini korkutmak amacıyla tabancayı üzerlerine yöneltti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı olarak belirlenen V.B.’nin (E-48) ikametgahında yapılan aramada olayda kullanılan tabanca, şarjör ve altı canlı mermi ele geçirildi.

Olaya karıştığı tespit edilen V.B.(E-48), H.Ö.(E-25), M.H.Ö.(E-32), S.A.(E-43), A.Y. (E-38), G.H.(E-39), F.D.(E-20) ve A.Y.(E-28) tutuklandı.

Polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.