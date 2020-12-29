Eğlence Sektörü İnisiyatifi Eylem Yaptı

 Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

ads
29/12/2020

ads
Eğlence Sektörü İnisiyatifi Eylem Yaptı

 Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Eğlence sektörü temsilcileri yaklaşık 150 kişilik bir kalabalıkla, Sağlık Bakanlığı önüne gelip burada basın açıklaması yaptı.

Eylemciler, “yaşama haklarının ve emeklerinin yok sayıldığı, kendilerinin devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Covid-19 pandemisinde günah keçisi ilan edildiklerini” belirterek, Sağlık Üst Kurulu kararlarını protesto etti.

Sağlık Bakanlığı önündeki basın açıklamasının ardından, Başbakanlık önünde de aynı açıklamayı yineleyen inisiyatif temsilcileri, burada yetkililerden görüşme talebinde bulundu.

***

 

29/12/2020 13:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:  Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı, EYLEM
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.