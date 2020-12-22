Eğlence sektörü temsilcilerinin bugün yapacağı eylem iptal oldu

Bar, kulüp ve eğlence sektörü temsilcileri, bugün saat 14.00’te yapacağını duyurduğu eylemi, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yaptıkları görüşmenin ardından iptal etti.

Sektöre temsilcileri, “Sorunlarının çözümü konusunda ortak yol bulunması amacıyla randevu taleplerinin reddedilmesi üzerine” eylem kararı aldığını duyurmuştu. Ancak Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu açıklama üzerine sektör temsilcileri ile bu sabah bir görüşme yaptı.

Sektör temsilcileri, Ali Pilli’nin kendilerinden 24 Aralık’a kadar beklemelerini talep ettiğini, sorunları bildiğini, 24- 25 Aralık’tan sonra bir değerlendirme yapılacağını, yol haritasının belirleneceğini belirttiğini söyledi. Ali Pilli’nin “Ayrımcılık olmayacak, gerekirse tümü kapanacak” dediğini de belirten sektör temsilcileri, “Bakan Pilli bizi ikna etti, samimiyetine inandık ve eylemimizi bugünlük iptal edip, birkaç gün daha bekleme kararı aldık” diye açıklama yaptı.

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22/12/2020 12:37