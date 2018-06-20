Eğlencenin adresi Altın Kadeh Meyhaneleri

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi 23 Haziran Cumartesi günü Girne’de Keyf-i Sefa Meyhanesi’nde devam ediyor. Her ay farklı bir mekanda meze, muhabbet ve eğlence dolu anları rakıseverlere yaşatan Altın Kadeh Meyhaneleri, Keyf-i Sefa Meyhanesi’nin zengin fix menüsü ve Eda Girgin’in şarkıları ile yine unutulmaz bir gece yaşatacak. Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda, yıl boyunca farklı meyhane etkinlikleri ile adanın dört bir yanındaki rakıseverleri her ay bir araya getiren Altın Kadeh Meyhaneleri, 23 Haziran Cumartesi günü Keyf-i Sefa Meyhanesi’nde gerçekleşecek son meyhane etkinliği ile konuklarına muazzam bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Altın Kadeh Meyhaneleri, rakı tutkunlarına Keyf-i Sefa Meyhanesi’nin dağ manzaralı eşsiz atmosferinde muhteşem tatların yer aldığı menüsü ve Eda Girgin’in sergileyeceği canlı performans ile hem yemek, hem de müzik şöleninin keyifini sürecekleri bir gece vadediyor. Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi kapsamında rakıseverler, 23 Haziran Cumartesi günü Kıbrıs’a özgü lezzetlerin yer alacağı Keyf-i Sefa’nın fix menüsü ile meyhane kültürünün zevkine gece boyunca varacaklar. Altın Kadeh Meyhaneleri için özel olarak hazırlanacak olan 15 çeşit soğuk meze ile geceye başlayacak olan konuklar, 5 çeşit ara sıcak, karışık kebap, tatlı ve meyve çeşitlerinden oluşan fix menünün tadını doyasıya çıkaracak. Birbirinden enfes ve doyumsuz lezzetlere meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik ederek dost sohbetlerin sıcaklığına keyif katacak. Enfes tatların damaklarda kalacağı, Eda Girgin ile en güzel şarkıların hep bir ağızdan söyleneceği bu unutulmaz geceyi kaçırmak istemeyen konuklar 0533 866 57 91 numaralı telefondan Keyf-i Sefa’ya masa rezervasyonu yaptırabilirler.

Altın Kadeh Meyhaneleri’den özel davetiye kazanma fırsatı

Keyifli buluşmalara, dostlarla eğlence ve muhabbete her ay farklı bir mekanda ev sahipliği yapan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi, 23 Haziran Cumartesi günü Keyf-i Sefa’da gerçekleşecek etkinlik öncesi rakıseverlere özel 2 kişilik yemek davetiyesi kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen katılımcılar, ‘‘Altınkadehadada’’ Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarını takip edip, kampanyaya özel yayınlanacak paylaşımın altına sevdiği bir arkadaşını etiketleyerek 2 kişilik özel yemek davetiyesi kazanma şansını elde edecek. Kazanan şanslı kişiler Altın Kadeh’in sosyal medya hesaplarından etkinlik öncesi duyurulacak. Altın Kadeh Meyhaneleri’nin birbirinden keyifli etkinlik serileri ve kampanyalar hakkında daha detaylı bilgi almak için ‘‘Altınkadehadada’’ sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.altınkadeh.com web sitesi ziyaret edilebilir.