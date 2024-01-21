Eğriboz'da gizli hazinelerle dolu Antik Yunan tapınağı bulundu

Arkeologlar Yunanistan'da altın ve mücevherlerle dolu 2 bin yıllık bir tapınağı ortaya çıkardı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda kazı yapılan alanın altın, gümüş ve kehribarla dolu olduğu keşfedildi.

MÖ 7. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 30 metrelik yapı, 50 araştırmacıdan oluşan bir ekip tarafından 2023'te ortaya çıkarıldı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı şöyle belirtiyor:

Antik tapınağın kazılması çok çeşitli adakları gün ışığına çıkardı: Korint kaymaktaşı, Attika vazoları ve yerel üretim ritüel testilerinin yanı sıra altın, gümüş ve mercan gibi değerli malzemelerden yapılmış mücevherler.

Tapınağın içinde muhtemelen ibadet edenlerin sunak olarak kullandığı bir dizi yapı da keşfedildi.

At nalı şeklindeki bir sunak en eşsiz tasarıma sahipti ve kömürleşmiş kemikler bakımından zengin olan kalın kül tabakaları, sürekli kullanıldığını gösteriyordu.

Bakanlık, "Bunlardan bazılarının tapınaktan önceye ait olma ihtimali elenemez" diye ekledi.

At nalı sunağının ilk kullanıldığı katmanda MÖ 8. yüzyılın sonuna tarihlenen çömlekler bulundu.

Araştırmacılar en eski bölümlerden olduğunu düşündükleri bazı kısımlarda boğa ve koçun betimlendiği, Geometrik Dönem'e ait bronz figürinler keşfetti.

Alan genel olarak tarihin, tapınağın kendisinden bile daha derinlerine uzanırken test kesitleri, MÖ 9. yüzyıla kadar uzanan yapı kalıntılarını gösteriyor.

Açıklamada, "Bu katmanların en eskilerinin araştırılmasına henüz başlanmasına rağmen ilk keşifler, tarikatın köklerinin Miken döneminin sona ermesinden sonraki yüzyıllara dayandığına işaret ediyor" diye belirtildi.

2015'te Yunanistan'ın güneyinde 3 bin 500 yıllık bir savaşçı mezarı bulunmuş ve mezardan som altın yüzükler, incelikle yapılmış kılıçlar, ince dişli fildişi taraklar ve binden fazla değerli taş boncuk çıkmıştı.

Bakanlık bu hazineyi "Kıta Yunanistan'da 65 yıldır keşfedilen en önemli hazine" diye nitelendirmişti.

Independent Türkçe ​