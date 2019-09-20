Egzama Nedir? Belirtileri ve Nedenleri? Tedavisi için 13 Doğal Çözüm

Egzama Nedir?

Egzama tek türü olan bir rahatsızlık değildir; atopik dermatit, kontakt dermatit, dishidrotik egzema(pomfoliks), el egzaması, nörodermatit egzama, nummular egzama(Diskoid) ve staz dermatiti hastalık türleridir. Yatıştırıcı, doğal bir egzama tedavisi bulmak, bu sinir bozucu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilerin yaşamlarını değiştirebilir.

İlk kez küçük yaştaki çocuklarda çıkmıştır. Hastaların yüzde 65’i 1 yaşını doldurmamış bebeklerdi, yüzde 90’lık ilk vakaların ise 5 yaşına gelmeden önce hastalığa yakalandıkları bulgusu ortaya çıkmıştır.

Daha da önemlisi, çocuklarda egzamanın gittikçe yaygınlaşmasıdır. Egzamanın neden olduğu hastalıklar sedef hastalığı, gül hastalığı ve dermatit olabilir, fakat hepsi farklı durumlardır.

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde ki Pediatri Bölümü tarafından yürütülen bir araştırmada, Kafkas çocuklarının yüzde 39’unun 3 yaşına kadar egzama geçirdiğini tespit ettiler. İlginçtir ki, aynı araştırmada evde bir köpeği olan çocukların egzama hastalığı geçirmeleri önemli ölçüde azalmıştır..

Başlangıçtaki salgınları bebeklerde ve küçük çocuklarda sık görülsede, hastalık herhangi bir zamanda başlayabilir. Egzema başlığına giren cilt sorunları çoğunluğu kroniktir, ancak kontakt dermatit ve el egzamasının alerji veya kimyasallara maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan akut bir raahatsızlık olduğunu unutmamak önemlidir.

Birçok kişi için, alevlenme şiddeti kısa vadede azalırken, bazı hastalarda şiddetli artışlar olabilir. Bununla birlikte, rahatsızlık yaşam boyunca tekrarlayabilir. Egzamayı nasıl tedavi edeceğinizi öğrenmek ve alevlenmeye neden olan etkenleri belirlemek, en iyi yoldur.

Rahatsızlığın nedeni ile ilgili net bir cevap yoktur, tanımlanmış bir tedavi mevcut olmamakla birlikte, etkili doğal tedaviler, evde hazırlanan ilaçlar ve egzama için uçucu yağlar kullanılır; bunlar, alevlenmeyi önlemek ve alevlenme sırasında rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olurlar. Egzamanın genellikle uyku düzenini bozan, stresli ve sinir bozucu bir durumdur. Belirtileri hafifletmeye yardımcı olması için bir egzama tedavisi bulmak öncelik olmalıdır.

Egzama Risk Faktörleri, Sebepleri ve Belirtileri

Nitekim, egzama ile ilişkili çeşitli sebepler ve risk faktörleri vardır. Ve semptomlar, çok farklı şekiller de ortaya çıkabilir.

Tek bir egzama nedeni bulunmamakla birlikte, başlamasına ve alevlenmeye neden olan bazı ortak nedenler vardır. Buna ek olarak, çok çeşitli risk faktörleri de tespit edilmiştir.

Egzamanın Risk Faktörleri

Saman nezlesine veya astıma olan genetik yatkınlık veya aile de olması.

Genç yaş

Sağlık sektöründe çalışmak

Kreşe giden çocuklar

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Kuru bir iklimde yaşamak

Beslenme yetersizliği

Ergen obezitesi

Gebelik sırasında düşük D vitamini seviyesi, yeni doğanlarda egzama gelişme riskini artırabilir.

Egzamanın Nedenleri Nelerdir?

Şu ana kadar tıp camiası egzamanın nihai bir nedenini bulamamıştır. Bazıları için, beslenme yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilirken, bazıları için ise alerjik veya tahriş edici maddelerden dolayı ortaya çıkabilir.

Egzamanın nedenleri

Kuru ciltler ve hassas ciltler çatlaklara neden olur.

İmmun sistem disfonksiyonu.(Bağışıklık sistemi bozuklukları)

Çevre koşulları

Cildi etkileyen gen değişimi

Gıdalar, güzellik ürünleri, çamaşır deterjanları veya diğer kimyasal ürünlere karşı alerjiler

Kronik stres

Sıcaklık değişiklikleri

Egzama Belirtileri Nelerdir?

Birçok insan, semptomların azalması ve yaşlarının büyümesi ile daha az alevlenme yaşarken bazıları ise yetişkinlikte atopik egzema döküntüleri gibi belirtileri yaşamaya devam edebilir. Belirtiler hafif ile ağır yaralar arasında değişebilir ve bir salgından diğerine dönüşebilir.

Egzama belirtileri

Sıvı sızdıran kabuk oluşmuş küçük, kabarık çıkıntılar.

Çatlamış kalın, kuru, kabarık cilt

Eller, ayaklar, ayak bilekleri, el bilekleri, boyun, üst göğüs, göz kapakları, cilt katlanma yerleri, bebeklerin yüzü ve kafa derisinde kırmızı, kahverengi veya grimsi lekeler oluşur

Şişmiş ve çizikler oluşmuş hassas cilt

Yoğun kaşıntıya neden olan, genellikle uyku düzenini bozan tekrarlayan bir döküntü.

Atopik egzama nedeniyle ortaya çıkan döküntüler

Egzama Tedavisi için 13 Yol

Bu rahatsızlık için bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, alevlenme esnasında rahatlama sağlayabilen ve bazı durumlarda başlamasını engelleyebilecek çeşitli invaziv olmayan egzama tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Bunlara kortikosteroidler dahildir, ancak aşağıdaki evde uygulayabileceğiniz egzama tedavi seçenekleri en iyileri olabilir.

Egzama için tedaviler

Işık Terapisi / Fototerapi D vitamini Cildinizi Nemlendirin Zihin ve Vücudunuzu Tedavi Edin Ölü Deniz Tuz Banyoları Soğuk, Islak Kompres Kaşıntı Kremi Uygulayın Meyan Kökü Özütü Omega-3 Yağ Asitleri Probiyotikler Lavanta Esansiyel Yağı E Vitamini Cadı Fındığı

Işık Terapisi / Fototerapi

Ulusal Egzema Derneğine göre, fototerapi iltihabı sakinleştirmeye yardımcı olur, kaşıntıyı azaltır, D vitamini üretimini arttırır ve ciltte bakteri ile savaşmaya yardımcı olur.

Günde en az 10-15 dakika güneşte kalmak, özellikle bir egzama alevlenmesi sırasında, rahatlama sağlayabilir ve potansiyel olarak iyileşmeyi hızlandırabilir.

D vitamini

Güneşlenmenin artmasına ek olarak, Morina balığı karaciğeri yağı, sardalya, somon, yumurta ve çiğ süt gibi zengin D vitamini gıdalarıyla desteklemek, çocuklarda ve ergenlerde egzamanın önlenmesine yardımcı olabilir.

İdeal olarak, bir alevlenme esnasında günlük 2.000-5.000 UV alıyorsanız, bunu yüksek kaliteli bir ek ilave ile artırmayı düşünebilirsiniz.

Ön araştırma, gebelik sırasında ve çocukluk döneminde düşük D vitamini seviyelerinin egzama gelişme riskini artırabildiğini göstermektedir.

Cildinizi Nemlendirin

Kuru ciltte sahip olanlar ve egzama semptomları olanlar, etkilenen alanları günde en az iki kez nemlendirmelidir. Hindistan cevizi yağı egzama hastaları için mükemmel bir nemlendiricidir.

Bu egzama tedavisi antibakteriyel ve anti-fungal, antimikrobiyal özelliklere sahip olup rahatlama sağlar ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Zihin ve Vücudunuzu Tedavi Edin

Harvard Tıp Fakültesi’ne göre, egzama da dahil olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarının psikolojik bir sebebi vardır. Buna psikodermatoloji denir.

Araştırmacılar, hipnoz, dikkatlilik meditasyonu, ilerleyici kas ilişkisi, odaklanmış solunum, bilişsel davranış terapisi ve konuşma terapisinin sadece bir alevlenme esnasında rahatlamanın yanı sıra iyileşmeyi hızlandıracağını ve gelecekteki alevlenmeleri önleyebileceğini buldu.

Ölü Deniz Tuz Banyoları

Ölü Deniz, şifa verici güçleri ile biliniyor ve araştırmacılar, Ölü Deniz suyundan tuz alıp banyo yapmanın cildi nemlendirdiğini, geliştirilmiş cilt koruma işlevini yaptığını, azalmış iltihaplanma, rahatlamış kızarıklık ve pürüzleri geçirdiğini keşfetti.

Yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında egzama alevlenmeleri kötüleşebileceğinden, banyo suyu soğuğu önlemek için yeterince sıcak olmalıdır. Deriyi kuruyken ovmayınız; yumuşak bir havlu ile hafifçe kurulayınız

Soğuk, Islak Kompres

Serin ve ıslak bir kompres uygulanması egzamalı bazı kişiler için kaşıntıyı hafifletir. Küçük çocuklar için, nemlendirme ve rahat kıyafetler gece kaşıntılarından koruyabilir; Bununla birlikte, egzema sızdıran kabarcıklara dönüşürse, ıslak kompres enfeksiyon riskini artırabilir ve kullanılmamalıdır.

Kaşıntı Kremi Uygulayın

Yoğun kaşıntı, genellikle bir egzama patlamasının en mutsuz parçasıdır. Shea yağı, hindistancevizi yağı, çiğ bal ve uçucu yağları içeren, rahatlamayı sağlamak için doğal bir ev yapımı egzama kremi kullanmayı deneyin.

Egzama için krem tarifi:

Shea yağı, hindistancevizi yağı, zeytin yağı, kantaron yağı, himalaya sedir ağacı yağı, cad fındığı yağı, biberiye uçucu yağı, lavanta uçucu yağı, e vitamini, buğday tohumu yağı ve kenevir yağlarını eşit miktarda bir kaba alıp erittiğiniz bal mumu ile karıştırıp kendi doğal egzama kreminizi yapabilirsiniz.

Meyan Kökü Özütü

Topikal olarak kullanılan meyan kökü özütü, kaşıntıyı azaltmak için kullanılıyor. En iyi sonuç için hindistancevizi yağına veya ev yapımı kaşıntı kremlerine birkaç damla ekleyin.

Omega-3 Yağ Asitleri

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, balıkların 9 aylıkken küçük çocukların diyetine dahil edilmesi ve haftalık olarak balık yenilmesi durumunda egzama gelişmesi riskini önemli ölçüde azalttığını buldu.

Egzamayı önlemek için Omega-3 bakımından zengin gıdalar tüketilmelidir. Bir alevlenme esnasında bu gıdalar, bağışıklık sisteminin işlevini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Probiyotikler

Araştırmalar, probiyotiklerin bebeklerde hastalığı önlemeye yardımcı olacağını ve alevlenmenin ciddiyetini azaltacağını buldu. Aslında, gebelik sırasında ve emzirirken probiyotik alan anneler, egzamanın çocuklarında gelişmesini önleyebilir.

Egzama salgını sırasında ve gelecekteki alevlenmeleri önlemek için günde 24-100 milyar organizmanın olduğu yüksek kaliteli bir probiyotik takviyesi alınmalıdır.

Lavanta Esansiyel Yağı

Ağır kaşıntıya ek olarak, yaygın endişe, depresyon, hayal kırıklığı ve zayıf uykuyu da beraberinde getirir. Lavanta uçucu yağı, kuru cildi iyileştirmeye yardımcı olurken bu yaygın belirtilerin azaltılmasına da yardımcı olduğu kanıtlanmıştı. 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı veya badem yağına 10 damla ilave edin ve hafifçe cilde sürün. Lavanta kokusu, çoğu zaman en kötü haldeyken uykuyu kolaylaştırmaya, stresin ve kaşıntının azaltılmasına yardımcı olabilir.

E Vitamini

400IU E vitamini almak iltihaplanmayı azaltarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Buna ek olarak, E vitamininin topikal uygulanması, kaşıntının hafifletilmesine ve yara izine karşı önlem alınmasına yardımcı olabilir.

Cadı Fındığı

Alevlenme esnasında döküntü ve sızma başlamışsa, cadı fındığı uygulanmalıdır antienflamatuar ve antioksidan özelliklerinden dolayı yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Araştırma, cadı fındığı ve fosfatidilkolin içeren bir kremin hidrokortizon kadar etkili olabileceğini buldu. Alevlenme sırasında, cadı fındığını nazikçe cildinize uygulayın.

Egzama Tedavisi ve Beslenme

Hastaların beslenmeli çok önemlidir. Egzama rahatsızlığı doğru beslenme ile rahatlatılabilir ayni zamanda yanlış beslenme ile olumsuz olarak ilerlemesi, ateşlenmesine neden olabilir.

Bu yüzden tedavisi esnasında beslenmeye dikkat etmek tedavinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Egzamaya iyi gelen besinler

Esansiyel yağ asitleri

Kabak veya chia tohumları

Probiyotik açısından zengin gıdalar

Yüksek lifli gıdalar

Vitamin A bakımından zengin gıdalar

Esansiyel yağ asitleri

Yabani yakalanmış balıklar ve keten tohumu yağı, egzama semptomlarını azaltabilir.

Kabak veya chia tohumları

Bu tohumlar, yaraların iyileşmesi ve yağ asitleri metabolize etmek için gerekli olan çinkoyu sağlar.

Probiyotik açısından zengin gıdalar

Keçi sütü kefirini ve amasai tüketin. Bunlar en yüksek probiyotik gıdalardır ve bağırsak ve bağışıklık sistemi sağlığını geliştirerek destekleyebilir.

Yüksek lifli gıdalar

Kabızlık, vücudunuzda ki toksinleri atmanın diğer yollarını aramaya yönlendirebilir ve cilt, toksinlerin atılacağı bir işleve gelebilir. Sebzeler, meyveler, fındık, tohumlar, hindistancevizi ve filizlenmiş tahıl / baklagillerden günde en az 30 gram tüketmeyi hedefleyin.

Vitamin A bakımından zengin gıdalar

Cilt sağlığı için gerekli olan vitamin A bakımından yüksek portakal ve sarı renkli sebzeleri tüketin.Egzama Hastalarının Uzak Durması Gereken Besinler

Katkı Maddeleri

Gıda alerjenleri

Margarin ve diğer doğal olmayan yağlar

Şeker

Kızarmış gıdalar

Katkı Maddeleri

Egzamayı daha da kötüleştirebilen katıklar ve işlenmiş gıdaları beslenmenizden çıkartın

Gıda alerjenleri

Olası bir alerjenden kaçının ve bazı yaygın alerjen gıdalara glüten, süt, kabuklu deniz ürünleri veya yer fıstığı konulur.

Margarin ve diğer doğal olmayan yağlar

Bu yağlar, iyileşmekte olan kritik yağların emilimine müdahale edebilir.

Şeker

Enflamasyonu artırır ve bağışıklık işlevini azaltır.

Kızarmış gıdalar

Enflamasyonu artırabilir.

Egzamaya Yönelik Önlemler

Şiddetli rahatsızlık, uykunun bozulması, kaygı ve depresyona ve cilt enfeksiyonlarına neden olabilen bir deri rahatsızlığıdır. Aslında, Mayo Clinic’e göre, egzamaya sahip insanların çoğunluğunun cildinde Staphylococcus aureus bakterileri vardır. Döküntü veya aşırı kaşıntı cildin dökülmesini sağlasa da bakteri ve virüslerden kaynaklanan ciddi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Bir enfeksiyon ortaya çıkarsa, aşağıdaki doğal impetigo tedavileri, enfeksiyonun başka yerlere yayılmasını önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Egzama, insanlara kalp hastalığına ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından vurgulanan inme araştırmalarına daha yatkın olmasını sağlayabilir. Çalışma egzamalı kişilerin egzamasız olanlardan daha fazla duman ve daha fazla içki içtiğini ve egzaması olmayan kişilerde hastalığın başlamasına neden olduğunu buldu. Bu faktörlerin üçü de kalp rahatsızlığı ve diğer kronik durumlar için risk faktörleri olarak düşünülür.

Anksiyete, depresyon ve düşük uyku kalitesi, bir egzama alevlenmesi sırasında çocuklar ve yetişkinler için gerçek kaygılardır. Egzama için uçucu yağları sürerek, losyonlara veya kremlere ilave ederek kullanmak, bu durumdan etkilenen insanların psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı olabilir.

Hastalıık sırasında yüzünde egzama olan çocuklar özellikle alay konusu oluyor. Egzemalı çocuklar sosyal çevrelerinden çekilip izole edilmemeliler. Anlayış ve destek sağladığınızdan emin olun.

Egzama ya da başka bir deri rahatsızlığı ile mücadele ediyorsanız, daha fazla yardım için bir dermatoloğu ziyaret edebilirsiniz.

Egzama ile ilgili Son düşünceler

Dünyada pek çok insanda egzama vardır ve kesin bir tedavisi yoktur.

Temas dermatiti, dishidrotik egzama, el egzaması, nörodermatit, nummular egzama, egzama staz dermatiti ve atopik dermatit gibi egzama başlıklarına giren 7 deri rahatsızlığı vardır.

Etkilenenlerin yüzde 90’ı ilk egzema salgınını 5 yaşına gelmeden yaşıyor.

Egzama yaraları herhangi bir yerde olabilir, ancak çocuklarda genellikle önce yanaklarda, çene ve kafa derisinde gelişir.

Ergenlerde ve yetişkinlerde egzama yaraları, dirsekler, dizler, ayak bilekleri, bilekler ve boyun gibi bölgelerde görülür.

Neyin tetiklediğini anlamak ve egzama alevlenmelerinden nasıl kurtulacağınızı bulmak için, alerjenlerin ve alevlenmelerin oluştuğu sırada bedeninizi dikkatle izlemeniz gerekiyor.

Gelecekteki alevlenmeleri önlemek için, yumurta, soya, gluten, süt, kabuklu deniz hayvanları, kızartılmış gıdalar, şeker, yerfıstığı, trans yağlar, yaygın gıda koruyucuları ve yapay tatlandırıcılar dahil olmak üzere ortak tetikleyiciler ve allerjenlerden kaçının.

Artan kaygı ve depresyon semptomları hastalığı kötüleştirebildiğinden ve stresin birçok yetişkinde bir alevlenmeye neden olduğu unutmayın.

Kuru cildi yatıştırmaya, kaşıntıyı hafifletmeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olmak için günde en az iki kez etkilenen bölgeleri nemlendirin.

Gebelik sırasında ve emzirirken probiyotikleri günlük olarak alan anneler, çocuklarında egzamanın önlenmesine yardımcı olabilirler.

Küçük çocuklara sık sık balık yedirmek egzamayı önlemeye yardımcı olabilir.

Köpek sahibi olmak çocukların egzama olmasını engelleyebilir.

Kaynak:Egzama Nedir? Belirtileri ve Nedenleri? Tedavisi için 13 Doğal Çözüm

20/09/2019 09:12