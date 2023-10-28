Egzersiz yapmak kötü beslenmenin etkilerini ortadan kaldırmıyor

Yapılan bir araştırma, kötü beslenmenin, egzersiz yapmanın getirdiği etkileri bertaraf edebileceğini ortaya çıkardı.

Sosyal medyada zayıf görünen ancak vücut yağı yüzdesi yüksek olan kişileri tanımlamak için kullanılan skinny fat (yağlı sıska) terimine göre, kişi ne kadar ince görünse de, vücudunda çok yağ olabilir.

Düzenli bir spor salonuna giden bir kişinin de deri altı yağı çok az olabilir ama çok fazla iç organ yağı olabilir. Bu yağ tabakası organları sardığı için daha az fark edilir.

Kuzey Carolina’daki High Point Üniversitesi’nde egzersiz fizyoloğu ve sağlık ile insan performansı alanında doçent olan Dr. Colin Carriker, iç organlardaki yağın, gözle görünen dış yağ tabakasından daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Şeker, tuz ve karbonhidrat oranı yüksek işlenmiş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanan iç organlarda yağ birikmesi, obez olan bir kişiyle aynı tür risklere yol açabilir.

Egzersiz yapıp sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeniz durumunda erken ölüm riski de artar.

Fiziksel aktivite ve diyet kalitesinin etkilerini inceleyen en büyük araştırmalardan birinde araştırmacılar, düzenli olarak egzersiz yapan ancak istedikleri her şeyi yiyenlerin, hem egzersiz yapan hem de sağlıklı beslenme seçimleri yapan kişilere kıyasla daha yüksek ölüm riski altında olduğunu buldu.

Kilo vermek istiyorsanız, anahtar, tükettiğinizden daha fazla kalori yakacağınız bir kalori açığı oluşturmaktır. Ancak düzenli olarak yüksek kalorili yağlı yiyecekler yemek bunu zorlaştırabilir. Carriker, “Aşırı kalori tüketiyorsunuz ve bir kişinin uzun vadede kaldırabileceğinden çok daha fazla egzersiz yapmak zorunda kalacaksınız” dedi.

Doğru besinleri almıyorsanız, antrenmanın türü uzun vadede önemli olmaz. Güç antrenmanı yapan kişiler, kardiyo yaptıklarına için daha fazla kalori yakma eğilimindedir. Ancak uzmanlar, besin maddelerini düşük kaliteli gıdalardan almanın kas kütlesi oluşturmayı ve yorucu bir antrenmandan sonra tamamen iyileşmeyi zorlaştıracağını söyledi.