EHHD:”Koronavirüs, Ülkemizde Tedbirler Alınarak Yıkıcı Olmadan Önlenebilir”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, (EHHD) gerekli önlemler alındığı takdirde küçük bir ülke oluşun avantajlarını kullanarak panik yerine hazırlıklı olarak, koronavirüsün ülkede çok yıkıcı olmadan önlenebileceğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada adanın iki yanında da ilk vakaların kesinleşmesiyle EHHD’nin toplumun tüm kesimlerinin dayanışma içinde hareket etmesini gerektiren bu olağanüstü durumda elindeki bilgi ve imkanları sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Açıklamada, koronavirüsle ilgili herkesin üzerine düşen sorumluluklar hatırlatıldı.

“TÜM KURUMLARCA SEFERBELİK İLAN EDİLMELİ”

Açıklamada, Covid-19’un yayıldığı ülkelerin tecrübesinden yararlanmanın yapılabilecek en akılcı şey olduğu belirtilerek, bu durumda tüm bakanlıkların, kamu ve özel kuruluşların, bankaların, eczanelerin, güvenlik kuvvetlerinin ve sivil savunmanın birlikte geliştireceği önlemlerin en üst düzeyde olması gerektiğine dikkat çekildi.

“SOLUNUM CİHAZİ SAYISI DERHAL ARTIRILMALI”

Açıklamada, “sağlık sisteminin yetersizliğini göz önünde bulundurarak bir an önce özel hastanelere seferberlik çağrısı yapılması, riskli gruplardaki kişiler için evde takip sistemi oluşturulması ve yoğunluk durumunda oluşabilecek eksiklikleri önlemek için bu hastalıkta hayati önem taşıyan solunum cihazı alımı için tüm kaynakların yönlendirilmesi gerektiği” kaydedildi.

KARANTİNA DURUMUNDAKİ HİZMETLER

Açıklamada, karantina durumundaki hizmetlere de değinilerek, karantina gerekliliği durumunda elektrik ve su hizmetlerinin aksamaması için derhal önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği, buna göre acil durumlarda uygulanacak strateji ile oluşabilecek olumsuz koşulların önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

BİREYSEL ÖNLEMLER VE SORUMLULUKLAR

Açıklamada, bireysel önlemler ve sorumluluklar da şöyle aktarıldı:

“Semptomlar görüldüğünde sağlık kurumlarına direk başvurmak ve diğer kişileri riske atmak yerine Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu hatlara ulaşmak gerekmektedir

Covid-19’la ilgili uzman örgütlerin duyurduğu kişisel tedbirler asla göz ardı edilmemelidir.

Buna göre eller sık sık yıkanmalı, grip ve benzeri semptomlar görüldüğünde mümkünse evden çıkılmamalıdır.

Sosyal aktiviteler ve toplantılar bir süreliğine ertelenmelidir.

Risk grubunda olanlar ve çalışanlar için işverenlerinin güvence vermesi ve evden çalışmalarına izin verilmelidir.

Buna göre kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaş üzeri olanlar mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve karantina durumunda evde geçirecekleri süre için hazırlıklı olmalıdırlar.”

10/03/2020 14:33