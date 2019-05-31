HABER KIBRIS

Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı

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31/05/2019

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Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında Ocak 2019’da imzalanan Ulusal Sürücü Belgelerinin ve Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü, TBMM tarafından onaylandı. Protokol, T.C. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Böylelikle Türkiye’de çalışma veya tahsil amacıyla ikamet edenler, KKTC ehliyetlerini T.C. ehliyeti ile değiştirebilecek. Söz konusu protokol, KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştı.

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TAGS: Ehliyet protokolü TBMM’de onaylandı, haber, kıbrıs
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