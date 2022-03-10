Ehliyet sınavına, sahte pcr belgesiyle girmeye çalıştılar

Gazimağusa’da, S.A.(K-21) ve N.K.’ın (K-18), dün yapılan sürüş ehliyeti sınavına katılabilmek için daha önceden yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR test belgeleri üzerinde tarih değişikliği yapıp, sahte belgenin çıktısını görevli memura verdiği tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

DEĞİRMENLİK’TE ARAÇ YANGINI

Polis Basın Subaylığı, dün saat 11.00 sıralarında, Değirmenlik’te camii önünde park halinde bulunan Güney Çağdaşoğluları’na ait salon aracın, muhtemelen motor bölümünde elektrik aksamının kısa devre yapması sonucunda, tamamen yandığını bildirdi.

Polis’ten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

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10/03/2022 14:15