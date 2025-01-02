2025 yılının ehliyet ücretleri belli oldu. Buna göre, 1 yıllık (Yaş haddi ve sınav geçenler) 1000 TL; 2 yıllık 1500 TL, 3 yıllık 2 bin TL, 5 yıllık 3 bin TL ve 10 yıllık 5 bin TL oldu.

Öğrenci ehliyetleri ile teorik sınav harcı da 1500 TL olarak güncellendi.

Motorlu araç sürüş sınav harcı 2 bin TL, ehliyet suretleri de 750 TL’ye yükseldi.

Şoför okulu çalıştırma harcı 2 bin TL, sürücü eğiticisi ruhsatı ise 5 yıllık olmak üzere 6 bin TL oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınladığı listede, araştırma harcı ise 1000 TL’ye yükseldi.