Ehliyet ücretleri belli oldu!
YAYIN TARİHİ:
02/01/2025
2025 yılının ehliyet ücretleri belli oldu. Buna göre, 1 yıllık (Yaş haddi ve sınav geçenler) 1000 TL; 2 yıllık 1500 TL, 3 yıllık 2 bin TL, 5 yıllık 3 bin TL ve 10 yıllık 5 bin TL oldu.
Öğrenci ehliyetleri ile teorik sınav harcı da 1500 TL olarak güncellendi.
Motorlu araç sürüş sınav harcı 2 bin TL, ehliyet suretleri de 750 TL’ye yükseldi.
Şoför okulu çalıştırma harcı 2 bin TL, sürücü eğiticisi ruhsatı ise 5 yıllık olmak üzere 6 bin TL oldu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınladığı listede, araştırma harcı ise 1000 TL’ye yükseldi.
YAYIN TARİHİ: