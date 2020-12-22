Ehliyet Yenileme Birimi Veznelerinde Mesai Sonrası da İşlem Yapılabilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Vergi Dairesi Ehliyet Yenileme Birimi veznelerinin, bugünden itibaren mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de gelen taleplere göre açık olacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu’nun dün almış olduğu ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemlerinin 22 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeniden başlayabilmesi yönünde karar üretmesi nedeniyle, Vergi Dairesi Ehliyet Yenileme Birimi veznelerinde yığılma yaşanmaması ve yaratılan mağduriyetin giderilmesi adına tüm ilçelerdeki Ehliyet Yenileme Birimi vezneleri bugünden itibaren mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de gelen taleplere göre açık olup işlem yapacaktır.”

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22/12/2020 15:53