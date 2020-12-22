Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri yeniden başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemlerinin, Bakanlar Kurulu’nda yapılan düzenlemelerin ardından yeniden başlatıldığı açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte Ehliyet Yenileme Biriminin veznelerinde tıkanıklık olmaması, şoför okulları ve vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

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22/12/2020 11:06