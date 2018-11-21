Ehliyeti aldıktan 49 dakika sonra kaybetti

Almanya'da 18 yaşındaki bir genç, hız nedeniyle ceza alınca ehliyetini sadece 49 dakika elinde tutabildi.

BBC'nin haberine göre, Almanya'nın Hemer kentinde meydana gelen olayda, sürüş testini başarıyla tamamlayarak ehliyetini alan genç, bir saat geçmeden hız yaparken yakalandı.

Gencin hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu bölgede saatte 95 kilometreyle gittiği tespit edildi.

Polis, normal şartlarda 4 hafta trafikten men edilmesi gereken gencin, el koyulan ehliyetini ancak "pahalı bir eğitimden" sonra geri alabileceğini bildirdi.

Gence ayrıca 200 avro para cezası verildiği ve trafiğe yeniden çıktığında zorunlu "yeni sürücü" süresinin 2'den 4 yıla uzatıldığı belirtildi.