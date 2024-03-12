Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yaptı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanarak ve kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan Tayfun Demirbilek dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Ekrem Topçuoğlu zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 12 Mart 2014 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki UL 863 plakalı araç ile doğu istikametine doğru üçüncü şerit içerisinde dikkatsizce seyreden Tayfun Demirbilek’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği zaman trafik levha işaretlerine uymayarak tarafında kırmızı ışık yandığı halde sağa Sht. Mustafa Ruso Caddesine doğru dönüşe geçtiğini ve o esnada karşı istikamette Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde soldan birinci şerit içerisinde dikkatsizce trafik levha işaretlerine uymayarak tarafında yeşil yandığı için kavşağa yanaştığı zaman süratini indirmeden dikkatsizce seyreden Mustafa Dağlı yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Dağlı’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgide sol ayağında kırık oluştuğunu, kazada başına almış olduğu darbeden dolayı beyin kanaması geçirmesi riski olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis, tutuklanan araç sürücüsünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığını belirtti. Polis, sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme ve dikkatsiz sürüş suçlarından dolayı tutuklanan zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.