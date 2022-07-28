Ehliyetsiz sürücü kasten köpeği ezdi

Yalova'da bir şirketin kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezmek suçuyla 2 bin 40 TL ceza uygulanan yabancı uyruklu

A. H. (22), sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan i 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete ise 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Köpeğe çarpmak için şerit değiştirdi

Olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A. H. , 34 RJ 9332 plakalı aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda, sokak köpeğini gölgede yatarken gördü. Bir anda şerit değiştirerek geri dönen H. , kamyonetini köpeğin üzerine sürdü. Sokak köpeğini yaralayıp oradan uzaklaştı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasında kayt altına aındı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL ceza alarak serbest bırakıldı.

İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilen A.H., ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

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28/07/2022 14:33