Erhürman: İhalesiz akaryakıt alınacak

Genel Kurulda söz alan Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasına, hükümete “elektrikte yeni bulunan formül nedir? Temel gıda maddelerinin ucuzlatılması için bir fikir var mı?” sorularını yönelterek başladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete elektrik ve akaryakıt konusunda eleştirilerde bulundu.

Erhürman, “Bu konu bu kadar ciddiyetsiz şekilde ele alınmaz. Aylardır Kıb-Tek’ten başka bir şey konuşamıyoruz. Yepyeni sürpriz yumurta, yepyeni bir formül…. TPIC bir şirkettir, o nedenle alım devletten devlete olmayacak. İhalesiz akaryakıt alınacak” dedi.

Erhürman, filtre konusunda hangi uzmanla konuşulduğunu da sorarak, geçmişte bu konuda yapılan çalışmalara işaret etti.

Maliye Bakanı Şan’ın açıklamasına işaret eden Erhürman, “İnsanlar ‘grak grak’ eder, siz durmadan reform açıklaması yaparsınız” ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıklamalarında tutarlılık ve samimiyet olmadığını söyleyen Erhürman, hayat pahalılığı konuşunda bir çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Erhürman, Maliye Bakanı Şan’ ve Özdemir Berova’nın açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıb-Tek’i bu hükümetten kurtarmak gerek, Kıb-Tek sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Bu hükümet döneminde 30-32 dolarlık akaryakıtın tonunun 150 dolara alındığını söyleyen Erhürman, Meclisin bu konuda bilgilendirilmesini istedi.

Hükümetin ciddiyetten yoksun bir yaklaşımı olduğunu savunan Erhürman, “Her şeyi yüzünüze gözünüze benzeyecek, sonra size bırakın biz yaparız diyecekler….Bununla övünüyorsunuz. Bu zihniyetle her gün daha kötüye gidiyoruz. Kimsenin size güvenmediği belli” dedi.

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31/10/2022 13:13