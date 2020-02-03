Einstein bir kez daha haklı çıktı

Bilim insanları kendi etrafında dönen gök cisimlerinin uzay zamanı bükebildiği ve sürükleyebildiğini kanıtladı.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 20 yıl süren çalışma sonrası elde edilen bu bilgi sayesinde ilk kez 100 yıl önce ortaya konan teoriyi kanıtladı.



Ekip söz konusu sonuca bir beyaz cücenin yoğun kütle çekimine yakalanarak yörüngesinde kapana kısılan PSR J1141-6545 isimli genç bir pulsar üzerinde çalışarak varabildi.



Bilim insanları pulsardan gelen atımları 20 yıl boyunca düzenli olarak ölçtü ve bu atımlardaki değişiklikleri takip etti.



Bu ölçümün sonunda elektromanyetik dalga atımlarında sapma yaşandığını keşfedildi.



Bu teori ilk olarak, Einstein'ın genel görelilik teorisini yayımlamasından üç yıl sonra Avusturyalı matematikçiler Josef Lense ve Hans Thirring t arafından ortaya atılmıştı.

03/02/2020 12:25