HABER KIBRIS

Einstein'ın mektubuna 40 bin dolar

İnsanlık tarihini değiştiren ünlü bilim insanının Hitler iktidara gelmeden kız kardeşine yazdığı satırlar, İsrail'deki müzayedede alıcı buldu

ads
14/11/2018

Einstein'ın mektubuna 40 bin dolar

Nobel ödüllü ünlü fizikçi   Albert Einstein'ın 1922'de  kız kardeşi Maja Einstein'a yazdığı ve o dönemde artan milliyetçilik ile  anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarı mesajlarının yer aldığı mektup  İsrail'de yaklaşık 40 bin dolara satıldı.

 

The Kedem Müzayede Evinden yapılan açıklamaya göre, Einstein'ın Nazi  Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in iktidarı öncesinde kaleme aldığı mektup, Batı  Kudüs'te düzenlenen açık artırmada 39 bin 360 dolara alıcı buldu.

 

Einstein'ın, söz konusu mektubu Almanya'nın Yahudi asıllı Dışişleri  Bakanı Walther Rathenau'nun aşırı sağcılar tarafından Ekim 1922'de suikastla  öldürülmesinin ardından kaleme aldığı ifade edildi.

 

Rathenau'nun suikasta uğramasının ardından, polisten gelen hayatının  tehlikede olabileceği şeklindeki uyarılar üzerine gizlenmeye başlayan Yahudi  asıllı bilim adamı Einstein, kız kardeşi Maja'ya yazdığı mektupta o dönemde artan  milliyetçilik ve anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarı mesajları veriyor.

 

Mektubunda Einstein "Burada politik ve ekonomik olarak karanlık  zamanlar başlıyor. Bu nedenle her şeyden uzaklaştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullanıyor.

 

Müzayede evi yetkilileri, mektubun tahmin ettikleri fiyatın iki katına  alıcı bulduğunu belirtti.

 

Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein, 14 Mart 1879'da  Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak  nitelendirilen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği,  istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Kuramsal  fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı  Einstein, 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Einstein’ın mektubuna 40 bin dolar, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.