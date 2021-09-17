UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.



Deutsche Bank Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.



10. dakikada Mesut Özil ile öne geçen temsilcimiz Fenerbahçe'ye Eintracht Frankfurt 41. dakikada Lammers ile karşılık verince 90 dakika 1-1 bitti.

GOL İPTAL EDİLDİ! | 90+2. dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu gol yapan Berisha alan ihlali yaptığı gerekçesiyle gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Bu sonuçla iki takım da UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başladı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemedi.



Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Grubun diğer maçında Olimpiakos sahasında Royal Antwerp'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

Eintracht Frankfurt: 1 -Fenerbahçe: 1

Stat: Deutsche Bank Park

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), Lammers

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya) , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Meyer), Osayi-Samuel, Mesut Özil (Dk. 77 Pelkas), Rossi, Valencia (Dk. 77 Berisha)

Goller: Dk. 10 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 41 Lammers (Eintracht Frankfurt)

Sarı kartlar: Dk. 83 Meyer, Dk. 86 Gustavo, Dk. 90+5 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Jakic (Eintracht Frankfurt)İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.



GOL: 10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.



40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.



GOL: 41. dakikada Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.

63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+2. dakikada Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.

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17/09/2021 08:32