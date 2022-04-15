Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi

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15/04/2022

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Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.

Yarı finalde Leipzig ile Rangers, West Ham United ile de Eintracht Frankfurt eşleşti.

Bu turda karşılaşmaların ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3

Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere): 1-1, 0-3

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)

15/04/2022 09:11
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TAGS: Eintracht Frankfurt, Barcelona
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