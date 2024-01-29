EİT'nın 34. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti, KKTC'den Etkinlik Ev Sahipliği Önerisi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 34. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı 22-25 Ocak 2024 tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram, Üçüncü Sekreter Görkem Reis ve Devlet Planlama Örgütü'nden Yardımcı Planlama Uzmanı Hürol Üşümüş katıldı. Mustafa Beyazbayram, açılış oturumunda bir konuşma yaparak, 2024 yılı içerisinde KKTC’nin bir EİT etkinliğine ev sahipliği yapabileceğini önerdi. Bu toplantıda EİT'nın 2024 yılında düzenleyeceği etkinlikler karara bağlandı.

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