Ejder Aslanbaba YDP başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İskele bölgesi eski milletvekili Ejder Aslanbaba, Yeniden Doğuş Partisi başkanlığına talip oldu.

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13/12/2022

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Ejder Aslanbaba YDP başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İskele bölgesi eski milletvekili Ejder Aslanbaba, Yeniden Doğuş Partisi başkanlığına talip oldu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Aslanbaba "YDP’nin ilk olağan kurultayında partimizi layık olduğu yere getirmek için parti başkanlığına adaylığını şimdiden duyururum” dedi  

Aslanbaba'nın paylaşımı şöyle:

Bu gülüş nedendir acaba?

Küçük partiler kendilerine büyük partilere yama yapmalarına gülüyorum.

Baksanıza YDP ve DP UBP’nin belediye başkan adaylarını desteklemek için koltuk garantisi aldılar.

Partilerinin büyümesini nasıl bekleyebilirler. Aklım almıyor.

Kardeşim sen bir partiysen ve halka hizmet etmek istiyorsan kendi ayakları üzerinde durmayı öğreneceksin önce başka partiye yama olmayı değil.

Bu yüzden arkadaşlar YDP’nin ilk olağan kurultayında partimizi layık olduğu yere getirip meseleyi ileriye götürmek için parti başkanlığına adaylığımı şimdiden duyuyorum. Tüm partililerime sevgilerimi sunuyorum.

13/12/2022 08:33
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TAGS: Ejder Aslanbaba
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