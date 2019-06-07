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Ejderha Kayığı Bayramı kutlanıyor

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07/06/2019

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Ejderha Kayığı Bayramı kutlanıyor

Çin'de resmi tatil olan bayramda birçok kentte ejderha şeklinde inşa edilen kayıklarla yarışlar düzenlendi.

Çin'de Ejderha Kayığı Bayramı (Duanvucie) dolayısıyla  kutlamalar düzenleniyor. 

Ülkenin geleneksel bayramları arasında önemli yeri olan Ejderha Kayığı  Bayramı çerçevesinde ülkede resmi tatil ilan edildi.

Bahar Bayramı olarak kutlanan Çin Yeni Yılı ve Congçiu'dan (Ay Çöreği  Bayramı) sonra en önemli geleneksel bayram kabul edilen Ejderha Kayığı Bayramı  dolayısıyla ülkenin güneyindeki eyalet ve kentlerde ejderha şeklinde inşa edilen  kayıklarla yarışlar düzenleniyor.

Ayrıca bayramda Zongzi adı verilen kamış yaprağına sarılı pirinç  çörekler tüketiliyor.

 

Bir şairin hüzünlü hikayesi

Her ne kadar bayram olarak kutlansa da Duanvucie, milattan önce  475-221 yılları arasında savaşan devletler döneminde, imparator tarafından  başkentten sürülen bir şairin hüzünlü hikayesine dayanıyor.

Rivayete göre, şair Çü Yüen, yaşadığı üzüntü nedeniyle boynuna taş  bağlayıp kendisini Mi Luo Nehri'nin soğuk sularına bırakıyor. Halk, şairi  kurtarmak için kayıklarla nehre açılıyor ancak çabaları sonuç vermiyor.

O günden bu yana Duanvucie bayramında, ejderha şeklindeki botlar  nehirlerde yarıştırılıyor. Halk, nehre şairin anısına kamış yaprağına sarılmış  haşlanmış pirinç atarak Çü'yü anıyor.

Birçok eyalette etnik unsurlar da bayramı kendilerine özgü  kıyafetlerle kutluyor.

 

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TAGS: Ejderha Kayığı Bayramı kutlanıyor, haber, kıbrıs,
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