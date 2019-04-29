Ek Bütçe Yasa Tasarısı'na meclisten onay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı'nı onayladı.

Milletvekillerinin 26 kabul, 12 ret oyu verdiği 2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğu ile geçerken, oylamaya 12 milletvekili katılmadı.

2019 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi şöyle:

“Genel Bütçeye dahil Bakanlık ve Dairelerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan 2010 Yılı öncesine ait borçları ile Kurumdan alacaklara karşılık mahsuplaşmak suretiyle ödenmesi, devlet dairelerinin yurt dışından ithal ettiği mal ve malzemelerle ilgili oluşan geçmiş yıllara ait KDV mükellefiyetlerinin ödenmesi, yine devlet dairelerinin geçmiş yıllara ait olan telefon borçlarının ödenmesine olanak sağlamak, ayrıca 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde öngörülen emekli sayısının üzerinde gerçekleşen emeklilik başvurularının karşılığında ödeneklerin yetersiz kalacağı gözlemlendiği nedenle bu ödeneklere ek ödenek sağlanması amacıyla ek bütçe hazırlama gereği doğmuştur.

2019 Mali Yılı Bütçesi’nde hizmet ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için öngörülen 7,731,500,000.TL ödenek 574,700,000.-TL artırılarak 8,306,200,000.-TL’na, ayrıca Bütçenin finansmanı ile ilgili Gelirler Bütçesi’nde 6,880,000,000.-TL olarak öngörülen Gelir ise 574,700,000.-TL artırılarak 7,454,700,000.-TL’na yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak 2019 Mali Yılı Bütçesi’nde İç Kaynaklar olarak ifade edilen genel bütçe açığında bir değişikliğe gidilmemiştir.”

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından Genel Kurul'un gündeminde yer alan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporunu Komite Başkanı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe okudu.

Genel Kurul raporun ele alınmasının ardından çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.