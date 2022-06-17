Ek mesai konusunda eylem uyarısı yapıldı

Ebeler ve Hemşireler Sendikası ek mesai konusunda eylem uyarısında bulundu

ads ads ads
17/06/2022

ads
ads
Ek mesai konusunda eylem uyarısı yapıldı

 Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası, sağlık çalışanlarının 6 aylık ek mesai alacağının bulunduğuna dikkat çekerek eylem uyarısında bulundu.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, yasaların ek çalışma ve nöbet ödeneklerinin en geç bir ay içinde ödenmesini emrettiğini ancak kamu sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin altı ay geriden geldiğini belirtti.

Özgöçmen, “Buda yetmezmiş gibi ek mesai hesaplamaları yapılmış, bütçede kaynağı ayrılmış olmasına karşın hiçbir açıklama ve mazeret göstermeden ocak ayı ek mesaisi ödenmemiştir” dedi.

 Yasanın uygulanması çağrısında bulunan Özgöçmen, “Aksi takdirde bizleri eylem ve greve zorlamak durumunda bırakacaksınız. En geç pazartesi gününe kadar aklıselim bir açıklama yapılmaması ve bizler ile irtibata geçilmemesi halinde gereken yapılacaktır. Doğabilecek olayların durumun sorumlusu bizler olmayacağız” dedi.

17/06/2022 14:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ebeler ve Hemşireler Sendikası, ek mesai
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.