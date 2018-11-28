Ek mesai skandalı ‘geri ödeme’ ile sonuçlandı

Başbakan Tufan Erhürman, “KIB-TEK’te Haziran 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında mevzuata aykırı biçimde ödenen bazı ek mesai ücretleri ilgili raporda adı geçen kişilerle ilgili olarak kamu zararının giderilmesine yönelik idari ve hukuki işlemlerin başlatılması konusunda gereğinin yapılması talep etti.

Açıklamada Erhürman kendisine, 28 Kasım 2018 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen yazıda ilgili şahısların talep üzerine ödenmesi gereken meblağları faizi ile birlikte ödediklerinin aktarıldığını ifade etti.

Erhürman, “Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Sayıştay raporlarının cezai soruşturma başlatılması amacıyla Başsavcılığa gönderilmesi uygulaması yanında, hükümetimiz döneminde, raporlarda kamu zararı tespiti yapılması halinde, ilgili kişilerden bu zararın giderilmesinin de talep edileceği ve bu talebin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda bu konuda ayrıca hukuki işlem başlatılacağı Başbakanlığın 6 Nisan 2018 tarihli genelgesiyle duyurulmuştur.

Bu çerçevede yapılan ilk uygulamanın olumlu bir biçimde sonuçlandığını ve genelge doğrultusundaki uygulamaların devam edeceğini kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.